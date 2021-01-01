У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу

присудив шість років тюрми за торгівлю марихуаною.



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Під будівлею суду його прийшло підтримати декілька активістів організації "Демократична сокира". У руках вони тримали плакати із фразами "Поліція замість бандитів полює на школярів" та "Замість розкриття злочинів поліція їх провокує".



Самого обвинуваченого, який є уродженцем одного із сіл Камінь-Каширського району, у Рівне не везли, він під вартою на Волині і на засіданні свідчить через онлайн-зв'язок. У суд в Рівне приїхали його матір та тітка.



У судових матеріалах вказано, що школяр двічі збув наркотичну речовину канабіс у селищі Ратному. Його захист подав апеляцію із клопотанням закрити провадження і скасувати вирок суду першої інстанції.





Що відомо



У СІЗО школяр сидить із грудня 2020-го. Його засудили за продаж 11-ти грамів канабісу. Як повідомляє BBC, 1-го березня суд у Луцьку відмовився випустити його з в'язниці до розгляду апеляції. Адвокат обвинуваченого Віталій Жуковський раніше коментував, що вважає дії поліції перевищенням повноважень, мовляв, вони самі спровокували хлопця на злочин проведенням оперативної закупки. Провину він визнав в одному із двох епізодів.



У поліції Волині зазначали, що збирали докази законно. В Україні покарання за подібного роду злочини коливається від 6 до 10 років тюрми, в залежності від обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному в апеляційному суді 25 березня почали розглядати справу щодо 16-річного хлопця з Волині, якому тамтешній судПро це повідомляє "Суспільне" Під будівлею суду його прийшло підтримати декілька активістів організації "Демократична сокира". У руках вони тримали плакати із фразами "Поліція замість бандитів полює на школярів" та "Замість розкриття злочинів поліція їх провокує".Самого обвинуваченого, який є уродженцем одного із сіл Камінь-Каширського району, у Рівне не везли, він під вартою на Волині і на засіданні свідчить через онлайн-зв'язок. У суд в Рівне приїхали його матір та тітка.У судових матеріалах вказано, що школяр двічі збув наркотичну речовину канабіс у селищі Ратному. Його захист подав апеляцію із клопотанням закрити провадження і скасувати вирок суду першої інстанції.У СІЗО школяр сидить із грудня 2020-го. Його засудили за продаж 11-ти грамів канабісу. Як повідомляє BBC, 1-го березня суд у Луцьку відмовився випустити його з в'язниці до розгляду апеляції. Адвокат обвинуваченого Віталій Жуковський раніше коментував, що вважає дії поліції перевищенням повноважень, мовляв, вони самі спровокували хлопця на злочин проведенням оперативної закупки. Провину він визнав в одному із двох епізодів.У поліції Волині зазначали, що збирали докази законно. В Україні покарання за подібного роду злочини коливається від 6 до 10 років тюрми, в залежності від обставин.

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