У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу
Сьогодні, 17:00
У Рівному в апеляційному суді 25 березня почали розглядати справу щодо 16-річного хлопця з Волині, якому тамтешній суд присудив шість років тюрми за торгівлю марихуаною.
Про це повідомляє "Суспільне".
Під будівлею суду його прийшло підтримати декілька активістів організації "Демократична сокира". У руках вони тримали плакати із фразами "Поліція замість бандитів полює на школярів" та "Замість розкриття злочинів поліція їх провокує".
Самого обвинуваченого, який є уродженцем одного із сіл Камінь-Каширського району, у Рівне не везли, він під вартою на Волині і на засіданні свідчить через онлайн-зв'язок. У суд в Рівне приїхали його матір та тітка.
У судових матеріалах вказано, що школяр двічі збув наркотичну речовину канабіс у селищі Ратному. Його захист подав апеляцію із клопотанням закрити провадження і скасувати вирок суду першої інстанції.
Що відомо
У СІЗО школяр сидить із грудня 2020-го. Його засудили за продаж 11-ти грамів канабісу. Як повідомляє BBC, 1-го березня суд у Луцьку відмовився випустити його з в'язниці до розгляду апеляції. Адвокат обвинуваченого Віталій Жуковський раніше коментував, що вважає дії поліції перевищенням повноважень, мовляв, вони самі спровокували хлопця на злочин проведенням оперативної закупки. Провину він визнав в одному із двох епізодів.
У поліції Волині зазначали, що збирали докази законно. В Україні покарання за подібного роду злочини коливається від 6 до 10 років тюрми, в залежності від обставин.
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Про це повідомляє "Суспільне".
Під будівлею суду його прийшло підтримати декілька активістів організації "Демократична сокира". У руках вони тримали плакати із фразами "Поліція замість бандитів полює на школярів" та "Замість розкриття злочинів поліція їх провокує".
Самого обвинуваченого, який є уродженцем одного із сіл Камінь-Каширського району, у Рівне не везли, він під вартою на Волині і на засіданні свідчить через онлайн-зв'язок. У суд в Рівне приїхали його матір та тітка.
У судових матеріалах вказано, що школяр двічі збув наркотичну речовину канабіс у селищі Ратному. Його захист подав апеляцію із клопотанням закрити провадження і скасувати вирок суду першої інстанції.
Що відомо
У СІЗО школяр сидить із грудня 2020-го. Його засудили за продаж 11-ти грамів канабісу. Як повідомляє BBC, 1-го березня суд у Луцьку відмовився випустити його з в'язниці до розгляду апеляції. Адвокат обвинуваченого Віталій Жуковський раніше коментував, що вважає дії поліції перевищенням повноважень, мовляв, вони самі спровокували хлопця на злочин проведенням оперативної закупки. Провину він визнав в одному із двох епізодів.
У поліції Волині зазначали, що збирали докази законно. В Україні покарання за подібного роду злочини коливається від 6 до 10 років тюрми, в залежності від обставин.
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