вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 26 березня

Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 26 березня
Курс долара у Луцьку станом на 25 березня 2021 року такий: купівля – 27.70, а продаж – 27.90.

Євро при купівлі становить – 32.65, продажу – 32.95.

Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.05, продаж – 7.15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про ситуацію із COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:41
У Луцьку на ринку «Лучеськ» викрили продавця сурогатного алкоголю
Сьогодні, 09:29
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 26 березня
Сьогодні, 09:03
В Україні – знову рекорд за добовою кількістю нових заражень коронавірусом
Сьогодні, 08:51
У «великому» будинку «Супернови» перший під'їзд - змурований і з вікнами. ФОТО*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку станом на 25 березня Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку станом на 25 березня
25 березень, 09:11
Курс валют у Луцьку станом на 24 березня Курс валют у Луцьку станом на 24 березня
24 березень, 09:24
Курс валют у Луцьку станом на 23 березня Курс валют у Луцьку станом на 23 березня
23 березень, 09:11
Курс валют у Луцьку станом на 22 березня Курс валют у Луцьку станом на 22 березня
22 березень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ПЦУ пояснили, чому католицький Великдень цього року на місяць раніше
Сьогодні, 10:16
 0
На Волині лісівники виростили і випустили на волю 50 фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:57
 0
Повідомили про ситуацію із COVID-19 на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку на ринку «Лучеськ» викрили продавця сурогатного алкоголю
Сьогодні, 09:29
 0
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 26 березня
Сьогодні, 09:03
 0
Медіа
відео
1/8