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Волинянин, який підпалив 10 соток сухої трави, заплатить чималий штраф

Волинянин, який підпалив 10 соток сухої трави, заплатить чималий штраф
У Луцькому районі 25 березня екоінспектори спільно з рятувальниками провели рейдову перевірку.

Поблизу села Крупа біля автошляхів виявили осередок спалювання рослинності. Вигоріло 10 соток сухої трави, - інформує пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.

Екоінспектори склали на чоловіка протокол за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3 тисячі 400 гривень штрафу.

Крім того, рятувальники 25 березня ліквідували загоряння сухої рослинності у Камінь-Каширському, Рожищенському районах. Осіб, які вчинили підпал не встановили.


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Теги: підпал, трава, штраф
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