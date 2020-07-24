Волинянин, який підпалив 10 соток сухої трави, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 21:17
У Луцькому районі 25 березня екоінспектори спільно з рятувальниками провели рейдову перевірку.
Поблизу села Крупа біля автошляхів виявили осередок спалювання рослинності. Вигоріло 10 соток сухої трави, - інформує пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.
Екоінспектори склали на чоловіка протокол за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3 тисячі 400 гривень штрафу.
Крім того, рятувальники 25 березня ліквідували загоряння сухої рослинності у Камінь-Каширському, Рожищенському районах. Осіб, які вчинили підпал не встановили.
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Поблизу села Крупа біля автошляхів виявили осередок спалювання рослинності. Вигоріло 10 соток сухої трави, - інформує пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.
Екоінспектори склали на чоловіка протокол за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3 тисячі 400 гривень штрафу.
Крім того, рятувальники 25 березня ліквідували загоряння сухої рослинності у Камінь-Каширському, Рожищенському районах. Осіб, які вчинили підпал не встановили.
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