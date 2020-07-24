Волинянин, який підпалив 10 соток сухої трави, заплатить чималий штраф





Поблизу села Крупа біля автошляхів виявили осередок спалювання рослинності. Вигоріло 10 соток сухої трави, - інформує пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.



Екоінспектори склали на чоловіка протокол за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3 тисячі 400 гривень штрафу.



Крім того, рятувальники 25 березня ліквідували загоряння сухої рослинності у Камінь-Каширському, Рожищенському районах. Осіб, які вчинили підпал не встановили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі 25 березня екоінспектори спільно з рятувальниками провели рейдову перевірку.Поблизу села Крупа біля автошляхів виявили осередок спалювання рослинності. Вигоріло 10 соток сухої трави, - інформує пресслужба Держекоінспекції у Волинській області.Екоінспектори склали на чоловіка протокол за статтею 77-1 КУпАП. Він має сплатити 3 тисячі 400 гривень штрафу.Крім того, рятувальники 25 березня ліквідували загоряння сухої рослинності у Камінь-Каширському, Рожищенському районах. Осіб, які вчинили підпал не встановили.

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