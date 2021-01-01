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На Закарпатті очікуються лавини, на Волині може затопити дорогу й подвір'я

На Закарпатті очікуються лавини, на Волині може затопити дорогу й подвір'я
Надзвичайники попереджають про про зміну гідрологічної ситуації та її розвиток, а також сніголавинну небезпеку.

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними УкрГідрометцентру, 28 березня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, 27-29 березня при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води в рiчцi Стир можливе досягнення вiдмiтки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, подвiр'їв у Маневицькому районі Волинської областi (рiвень небепеки жовтий).

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Теги: підтоплення, Волинь
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