Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобусів з Euro5





Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у Fаcebook.

«Поступово реалізовуємо нашу програму «Луцьк без маршруток», - зазначив очільник міста.



Нагадаємо, що міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму «Луцьк без маршруток». Відтоді триває ефективна та цілеспрямована робота з оновлення міського транспорту.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще 7 комфортних європейських автобусів MAN A21 з екологічним стандартом Euro5 вийдуть на міські перевезення в найближчі 2 тижні.Про це повідомив міський голова«Поступово реалізовуємо нашу програму «Луцьк без маршруток», - зазначив очільник міста.Нагадаємо, що міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму «Луцьк без маршруток». Відтоді триває ефективна та цілеспрямована робота з оновлення міського транспорту.

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