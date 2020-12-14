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Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобусів з Euro5

Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобусів з Euro5
Ще 7 комфортних європейських автобусів MAN A21 з екологічним стандартом Euro5 вийдуть на міські перевезення в найближчі 2 тижні.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у Fаcebook.
«Поступово реалізовуємо нашу програму «Луцьк без маршруток», - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, що міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму «Луцьк без маршруток». Відтоді триває ефективна та цілеспрямована робота з оновлення міського транспорту.


Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобусів з Euro5
Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобусів з Euro5


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Теги: автобуси, Поліщук
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Коментарі 4
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Пробіги за 700 000 км норм)
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Автобуси приватного перевізника, а полишук звітує )))
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Молодці правильно пора закінчувати еру маршруток.З 21.00 по 23.00 по місту їздить тільки 12.Всі закінчують роботу о 21 годині.Бо не вигідно їздити а про людей подумали хоч трохи.Підтримую програму луьк без маршруток.Пустили ці нові автобуси по місту супер містя багато комфорт.Оце їхав по місту маршруткою жовтою все скрипить рипить колодки тормозні скриплять.Ще цікаво дивитися як маршрутчики перегони влаштовують по місту хто перший доїде до зупинки і напхає повну людей.Не має графіку ніякогояк хочуть так і їздять.
Звертаюсь до Міськ-Виконкому врегулюйте графік маршруток.І пустіть нічні Маршрутки хоч раз в годину якась курсувала.Хай гроші ідуть в міський Бюджет краще а не комусь в кармани.
Відповісти
Молодці правильно пора закінчувати еру маршруток.З 21.00 по 23.00 по місту їздить тільки 12.Всі закінчують роботу о 21 годині.Бо не вигідно їздити а про людей подумали хоч трохи.Підтримую програму луьк без маршруток.Пустили ці нові автобуси по місту супер містя багато комфорт.Оце їхав по місту маршруткою жовтою все скрипить рипить колодки тормозні скриплять.Ще цікаво дивитися як маршрутчики перегони влаштовують по місту хто перший доїде до зупинки і напхає повну людей.Не має графіку ніякогояк хочуть так і їздять.
Звертаюсь до Міськ-Виконкому врегулюйте графік маршруток.І пустіть нічні Маршрутки хоч раз в годину якась курсувала.Хай гроші ідуть в міський Бюджет краще а не комусь в кармани.
Відповісти
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