Луцьком курсуватимуть 7 новеньких автобусів з Euro5
28 березень, 22:19
Ще 7 комфортних європейських автобусів MAN A21 з екологічним стандартом Euro5 вийдуть на міські перевезення в найближчі 2 тижні.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у Fаcebook.
«Поступово реалізовуємо нашу програму «Луцьк без маршруток», - зазначив очільник міста.
Нагадаємо, що міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму «Луцьк без маршруток». Відтоді триває ефективна та цілеспрямована робота з оновлення міського транспорту.
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Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у Fаcebook.
«Поступово реалізовуємо нашу програму «Луцьк без маршруток», - зазначив очільник міста.
Нагадаємо, що міський голова Ігор Поліщук восени 2020-го презентував першу в Україні програму «Луцьк без маршруток». Відтоді триває ефективна та цілеспрямована робота з оновлення міського транспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Звертаюсь до Міськ-Виконкому врегулюйте графік маршруток.І пустіть нічні Маршрутки хоч раз в годину якась курсувала.Хай гроші ідуть в міський Бюджет краще а не комусь в кармани.
Звертаюсь до Міськ-Виконкому врегулюйте графік маршруток.І пустіть нічні Маршрутки хоч раз в годину якась курсувала.Хай гроші ідуть в міський Бюджет краще а не комусь в кармани.