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На Волині горіли господарські споруди

На Волині горіли господарські споруди
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі в господарських спорудах.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Зокрема, 29 березня опівночі виникла пожежа в місті Любомль – через необережне поводження з вогнем загорілась цегляна господарська споруда. Вже за 4 хвилини до місця події прибули рятувальники 10-ї ДПРЧ, подали на гасіння водяний спеціальний ствол і лихо вдалось ліквідувати о 00:40. Вогонь знищив тільки 9 м квадратних покрівлі та перекриття, інвентар.

28 березня о 04:36 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді у смт Голоби. Для ліквідації лиха залучали рятувальників 21-о Державного пожежно-рятувального поста селища та команду місцевої пожежної охорони села Радошин. Вогонь встиг знищити значну частину покрівлі та перекриття, майно. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем господаря.

28 березня ввечері ще одна пожежа трапилась у приватному господарстві в селіОзірне – за викликом прибули рятувальники 4-ї ДПРЧ міста Ковеля, команди місцевої пожежної охорони сіл Пісочне та Повурськ – на гасіння подали 3 пожежних водяних стволи, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення. Вогонь встиг знищити 20 м квадратних покрівлі та перекриття, майно в будівлі. Пожежу ліквідували о 20:51. Ймовірна причина - порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, пожежа, господарські споруди, ДСНС
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