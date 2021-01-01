Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

Спортсмени з Волині здобули три медалі на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу.Про це інформує управління молоді та спорту Волинської ОДА.У суботу, 27 березня в місті Рівне відбувся командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. У змаганнях взяли участь спортсмени з 23 областей України, серед них і збірна Волинської області, яка показала чудові результати, здобувши три медалі різного ґатунку.Золоту медаль виборолана дистанції 3 км серед юніорок, з результатом 10:56. Бронзову медаль на дистанції 1 км серед дівчат здобула, з результатом 3:28. Тренують переможницьтаотримав срібну нагороду серед чоловіків на дистанції 8 км з результатом 26:23. Тренують спортсменатаУ підсумку змагань Волинська область посіла 4 загальнокомандне місце.