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Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях
Спортсмени з Волині здобули три медалі на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу.

Про це інформує управління молоді та спорту Волинської ОДА.

У суботу, 27 березня в місті Рівне відбувся командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. У змаганнях взяли участь спортсмени з 23 областей України, серед них і збірна Волинської області, яка показала чудові результати, здобувши три медалі різного ґатунку.

Золоту медаль виборола Юлія Петрик на дистанції 3 км серед юніорок, з результатом 10:56. Бронзову медаль на дистанції 1 км серед дівчат здобула Катерина Причиніч, з результатом 3:28. Тренують переможниць Олена Борисюк та Валентина Борисюк.

Юрій Русюк отримав срібну нагороду серед чоловіків на дистанції 8 км з результатом 26:23. Тренують спортсмена Петро Чикида та Андрій Данилюк.

У підсумку змагань Волинська область посіла 4 загальнокомандне місце.

Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях

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Теги: Волинь, спорт, легка атлетика, чемпіонат, нагороди, медалі
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