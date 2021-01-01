Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 19:20
Спортсмени з Волині здобули три медалі на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу.
Про це інформує управління молоді та спорту Волинської ОДА.
У суботу, 27 березня в місті Рівне відбувся командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. У змаганнях взяли участь спортсмени з 23 областей України, серед них і збірна Волинської області, яка показала чудові результати, здобувши три медалі різного ґатунку.
Золоту медаль виборола Юлія Петрик на дистанції 3 км серед юніорок, з результатом 10:56. Бронзову медаль на дистанції 1 км серед дівчат здобула Катерина Причиніч, з результатом 3:28. Тренують переможниць Олена Борисюк та Валентина Борисюк.
Юрій Русюк отримав срібну нагороду серед чоловіків на дистанції 8 км з результатом 26:23. Тренують спортсмена Петро Чикида та Андрій Данилюк.
У підсумку змагань Волинська область посіла 4 загальнокомандне місце.
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Про це інформує управління молоді та спорту Волинської ОДА.
У суботу, 27 березня в місті Рівне відбувся командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. У змаганнях взяли участь спортсмени з 23 областей України, серед них і збірна Волинської області, яка показала чудові результати, здобувши три медалі різного ґатунку.
Золоту медаль виборола Юлія Петрик на дистанції 3 км серед юніорок, з результатом 10:56. Бронзову медаль на дистанції 1 км серед дівчат здобула Катерина Причиніч, з результатом 3:28. Тренують переможниць Олена Борисюк та Валентина Борисюк.
Юрій Русюк отримав срібну нагороду серед чоловіків на дистанції 8 км з результатом 26:23. Тренують спортсмена Петро Чикида та Андрій Данилюк.
У підсумку змагань Волинська область посіла 4 загальнокомандне місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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