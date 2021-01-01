У монастирі поблизу Луцька зберігають унікальні реліквії, вшанувати які з’їжджаються паломники з усієї країни





Про історію і життя монастиря розповіли в ПЦУ, передає видання



Свято-Миколаївський монастир у селищі Жидичин – це справжня духовна перлина Волині. Історія обителі досі досліджується, але достеменно відомо, що це один із трьох найдавніших нині діючих монастирів України. Деякі дослідники твердять, що ця святиня з’явилася тут ще у 975 році, тобто за 13 років до офіційного Хрещення Руси-України.



Існування на Волині православного монастиря у той давній час пов’язують із діяльністю на цих землях Моравської єпархії, яку заснували просвітителі слов’ян святі Кирило і Мефодій. Межі єпархії сягали русла річки Стир, поряд з якою і була зведена обитель. Настоятель монастиря архімандрит Костянтин (Марченко), який опікується ним з 2008 року, зазначає, що святиня завжди була одним із важливих релігійних центрів: «Відомо, що до монастиря за духовною підтримкою постійно приїздив король Данило Галицький. Ним опікувалися князі Острозькі. Свого часу вважалося дуже почесним бути священноархімандритом монастиря, тому за цей титул боролись навіть львівські владики».



У XV столітті монастир процвітав та налічував близько ста ченців. Але святиня постраждала від жорстоких і спустошливих татарських набігів на Волинь. Після одного з таких нападів на монастир у XIII столітті в живих залишилися лише три ченці. «Коли було вбито близько 100 чоловік братії, монастир значно ослаб, що й дало змогу через століття силоміць перевести його в унію. Останній православний архімандрит Гедеон Балабан тримав на горищі Миколаївської церкви оборону майже тиждень», – розповідає про цю трагічну сторінку історії намісник монастиря.



За свою історію монастирський комплекс пережив багато подій: передався різним конфесіям, був закритий та розібраний на цеглу для будівництва залізничного вокзалу у 1839 році, а потім частково відновлений. Під час Другої світової війни там був організований дитячий притулок та школа, а з 90-х років історичні будівлі почали знову руйнуватися. Архітектурний комплекс роками не доглядався, чудом встояв палац архієреїв – пам’ятка архітектури національного значення. У 2003 році Жидичинський монастир з Божою допомогою повернули Православній Церкві. Його власноруч почали відроджувати ченці: «Як результат маємо майже повністю відреставрований Палац митрополита, де нині проживають ченці, Свято-Духівський скит, звідки й розпочинає свою історію цей древній монастир. А в сусідньому селі Липляни збудований повноцінний жіночий скит монастиря, де постійно звершуються богослужіння, випікаються просфори та діє недільна школа», – розповідає архімандрит Костянтин.



Сьогодні у монастирі зберігаються кілька великих реліквій, вшанувати які з’їжджаються паломники з усієї країни. Серед них – список чудотворної ікони святителя Миколая та чудотворна ікона преподобного Агапіта Києво-Печерського з часточкою мощей, чудотворна ікона «Всецариця». Минулого року свята обитель стала відома і завдяки прикладу жертовного соціального служіння братії. Під час локдауну архімандрит Костянтин і брат Сильвестр три місяці регулярно розвозили медиків на роботу, допомагаючи подолати коронавісну хворобу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Миколаївському монастирі ПЦУ в селищі Жидичин на Волині зберігаються кілька великих реліквій, вшанувати які з’їжджаються паломники з усієї країни. Серед них – список чудотворної ікони святителя Миколая та чудотворна ікона преподобного Агапіта Києво-Печерського з часточкою мощей, чудотворна ікона «Всецариця».Про історію і життя монастиря розповіли в ПЦУ, передає видання "Релігійна правда". Свято-Миколаївський монастир у селищі Жидичин – це справжня духовна перлина Волині. Історія обителі досі досліджується, але достеменно відомо, що це один із трьох найдавніших нині діючих монастирів України. Деякі дослідники твердять, що ця святиня з’явилася тут ще у 975 році, тобто за 13 років до офіційного Хрещення Руси-України.Існування на Волині православного монастиря у той давній час пов’язують із діяльністю на цих землях Моравської єпархії, яку заснували просвітителі слов’ян святі Кирило і Мефодій. Межі єпархії сягали русла річки Стир, поряд з якою і була зведена обитель. Настоятель монастиря архімандрит Костянтин (Марченко), який опікується ним з 2008 року, зазначає, що святиня завжди була одним із важливих релігійних центрів: «Відомо, що до монастиря за духовною підтримкою постійно приїздив король Данило Галицький. Ним опікувалися князі Острозькі. Свого часу вважалося дуже почесним бути священноархімандритом монастиря, тому за цей титул боролись навіть львівські владики».У XV столітті монастир процвітав та налічував близько ста ченців. Але святиня постраждала від жорстоких і спустошливих татарських набігів на Волинь. Після одного з таких нападів на монастир у XIII столітті в живих залишилися лише три ченці. «Коли було вбито близько 100 чоловік братії, монастир значно ослаб, що й дало змогу через століття силоміць перевести його в унію. Останній православний архімандрит Гедеон Балабан тримав на горищі Миколаївської церкви оборону майже тиждень», – розповідає про цю трагічну сторінку історії намісник монастиря.За свою історію монастирський комплекс пережив багато подій: передався різним конфесіям, був закритий та розібраний на цеглу для будівництва залізничного вокзалу у 1839 році, а потім частково відновлений. Під час Другої світової війни там був організований дитячий притулок та школа, а з 90-х років історичні будівлі почали знову руйнуватися. Архітектурний комплекс роками не доглядався, чудом встояв палац архієреїв – пам’ятка архітектури національного значення. У 2003 році Жидичинський монастир з Божою допомогою повернули Православній Церкві. Його власноруч почали відроджувати ченці: «Як результат маємо майже повністю відреставрований Палац митрополита, де нині проживають ченці, Свято-Духівський скит, звідки й розпочинає свою історію цей древній монастир. А в сусідньому селі Липляни збудований повноцінний жіночий скит монастиря, де постійно звершуються богослужіння, випікаються просфори та діє недільна школа», – розповідає архімандрит Костянтин.Сьогодні у монастирі зберігаються кілька великих реліквій, вшанувати які з’їжджаються паломники з усієї країни. Серед них – список чудотворної ікони святителя Миколая та чудотворна ікона преподобного Агапіта Києво-Печерського з часточкою мощей, чудотворна ікона «Всецариця». Минулого року свята обитель стала відома і завдяки прикладу жертовного соціального служіння братії. Під час локдауну архімандриті браттри місяці регулярно розвозили медиків на роботу, допомагаючи подолати коронавісну хворобу. За сміливість і рішучість монахів нагородили премією «Ті, що вражають!» , а на богослужіння у монастир почали приїздити медики з усієї області.

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