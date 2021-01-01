Відомо, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу та скільки людей вакцинували

10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 30 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 30 березня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 597 осіб;летальних випадків – 286;одужало – 3 576 осіб;здійснили тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 662 942 особи;одужало – 1 307 076 осіб;летальних випадків – 32 418;провели ПЛР-тестувань – 8 058 263.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.Вакцинація в Україні:14 433 людини щепили проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.212 898 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особиЩеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.