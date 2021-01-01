Відомо, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу та скільки людей вакцинували
Сьогодні, 08:49
10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 30 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 367 дітей та 250 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 30 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 597 осіб;
летальних випадків – 286;
одужало – 3 576 осіб;
здійснили тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 662 942 особи;
одужало – 1 307 076 осіб;
летальних випадків – 32 418;
провели ПЛР-тестувань – 8 058 263.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
Вакцинація в Україні:
14 433 людини щепили проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
212 898 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи
Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.
Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;
Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;
Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;
Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;
Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;
Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;
Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;
Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;
Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;
Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;
Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;
Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;
Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;
Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;
Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;
Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;
Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;
Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;
Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;
Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;
Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;
Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;
Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;
Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;
Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 30 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 597 осіб;
летальних випадків – 286;
одужало – 3 576 осіб;
здійснили тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 662 942 особи;
одужало – 1 307 076 осіб;
летальних випадків – 32 418;
провели ПЛР-тестувань – 8 058 263.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
Вакцинація в Україні:
14 433 людини щепили проти COVID-19 за добу 29 березня 2021 року в Україні, з них отримали 1 дозу – 14 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
212 898 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 212 896 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи
Щеплення проводилось 152 мобільними бригадами з імунізації та 656 пунктами щеплення.
Станом на 29 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 371 406 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 422 випадки/ 1 740 щеплень;
Вінницька область – 426 випадків/ 640 щеплень;
Волинська область – 232 випадки/ 370 щеплень;
Дніпропетровська область – 464 випадки/ 1 290 щеплень;
Донецька область – 503 випадки/ 580 щеплень;
Житомирська область – 169 випадків/ 700 щеплень;
Закарпатська – 187 випадків/ 440 щеплень;
Запорізька область – 205 випадків/ 670 щеплень;
Івано-Франківська область – 297 випадків/ 415 щеплень;
Київська область – 934 випадки/ 550 щеплень;
Кіровоградська область – 59 випадків/ 420 щеплень;
Луганська область – 220 випадків/ 330 щеплень;
Львівська область – 961 випадок/ 728 щеплень;
Миколаївська область – 287 випадків/ 330 щеплень;
Одеська область – 721 випадок/ 310 щеплень;
Полтавська область – 490 випадків/ 840 щеплень;
Рівненська область – 335 випадків/ 520 щеплень;
Сумська область – 215 випадків/ 540 щеплень;
Тернопільська область – 281 випадок/ 440 щеплень;
Харківська область – 762 випадки/ 380 щеплень;
Херсонська область – 69 випадків/ 350 щеплень;
Хмельницька область – 511 випадків/ 430 щеплень;
Черкаська область – 280 випадків/ 800 щеплень;
Чернівецька область – 286 випадків/ 380 щеплень;
Чернігівська область – 217 випадків/ 240 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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