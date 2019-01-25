Смерть 20-річної дівчини на Волині: водія-прикордонника посадили за ґрати на 3 роки





Про це



Трагедія трапилася в ніч на 2 березня минулого року близько 02:30 години у селищі Заболоття Ратнівського району. П'яний чоловік керував атомобілем «VW Passsat» та рухався вилицею 1-го Травня від вулиці Незалежності у напрямку вулиці Сагайдачного.



Водій наїхав на 20-річну дівчину, яка перебувала на проїзній частині в лежачому положенні. Вона отримала травми, від яких загинула на місці події.



Зауважимо, що обвинувачений на момент скоєння злочину був водієм групи прикордонної служби «Тур» Луцького прикордонного загону у військовому званні молодший сержант.



На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та розповів, що під час керування відволікся, але навпроти базару відчув тріск. Він вирішив, що вискакує бампер та зупинився. Він та два його пасажири вийшли оглянути автомобіль, та нічого підозрілого вони не виявили. Опісля обвинувачений сів за кермо і рушив далі до будинку одного з пасажирів.



За його словами, свідок аварії зателефонував водію та повідомив, що той збив людину. Обвинувачений зрозумів, що переїхав потерпілу та негайно повідомив про це працівників поліції, що знаходилися на місці ДТП. Чоловік підтвердив, що вживав спиртні напої 29 лютого ввечері та вночі першого березня минулого року. Обвинувачений зазначив, що має посвідчення на право керування трактором. Автомобіль купив у Польщі з метою переобладнання його під інший вид транспортного засобу. Цивільний позов визнав частково на суму 150 000 тисяч гривень, виходячи із свого матеріального стану.



Мати загиблої розповіла в суді, що вночі 1 березня їй повідомили, що її дочка померла. 29 лючого ввечері вона, її загибла дочка та ще двоє осіб пили пиво у неї вдома. Згодом дочка ще із двома громадянами пішла до бару. Через деякий час їй зателефонували та сказали, що її дочку збив на смерть обвинувачений. Жінка ствердила, що пережила стрес, від якого не може відійти до цього часу. Вона змушена була проходити курс лікування. Позов підтримує, просить стягнути моральну шкоду у розмірі 300 000 тисяч гривень. Підтвердила, що обвинувачений відшкодував повністю витрати, пов`язані із похованням дочки, та 5 000 тисяч гривень витрат на правову допомогу.



Пасажир водія, який перебував на задньому сидінні, підтвердив слова обвинуваченого. Він зауважив, що вони вийшли із автомобіля і не побачили під автомобілем потерпілу. Також згадав, що в попутному напрямку проїхав бус, а вони продовжили рух до його будинку.



Ще один свідок засвідчив, що 29 лютого чоловік приїхав до його сестри в гості та вживав горілку. Ввечері останній, він, сестра та її подружка поїхали автомобілем, за кермом якого і був обвинувачений, продовжити відпочивати. Він залишився в автомобілі на стоянці. Після 24 години в автомобіль на пасажирське сидіння позаду сів пасажир. Обвинувачений поїхав між магазинами. Свідок сказав гальмувати, оскільки побачили перешкоду - «темне, лежало вздовж дороги, подібне на мішок». Автомобіль наїхав на цю перешкоду. Всі троє вийшли із салону автомобіля, обійшли його та нічого дивного не помітили. Пізніше хтось подзвонив і говорив, що автомобіль збив дівчину. Свідок ствердив, що ширина дороги давала можливість об`їхати загиблу, оскільки в період зупинки автомобіля обвинуваченого, проїхав бус шляхом об`їзду.



Під час огляду авто обвинуваченого поліцейські виявили відсутні деякі елементи переднього бампера в його передній частині, спущені ліві колеса без видимих пошкоджень. В цьому транспортному засобі були пошкодження заднього бампера, який тріснув в нижній частині, деформоване переднє ліве крило та відсутній фрагмент лако-фарбового покриття. Автомобіль вилучили та визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.



Експертиза показала, що водій о 5 годині перебував у стані алкогольного сп`яніння (1,76 %), еталон в концентрації - 1,5 %.



Камера відеонагляду біля магазину зафіксувала злочин обвинуваченого.



Експерт зробив висновок, що причиною смерті дівчини є поєднана тупа травма тіла, що супроводжувалась численними зламами кісток скелету із забоями та розривами внутрішніх органів.



Обставиною, яка пом`якшує покарання для обвинуваченого, суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, яка обтяжує покарання - вчинення злочину у стані алкогольного сп`яніння.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального злочину та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.



Позов матері загиблої повністю задовольнили. Обвинувачений повинен сплатити їй моральну шкоду в розмірі 300 тисяч гривень та правничу допомогу - 5 500 тисяч гривень.



Також на користь держави водій сплатить витрати на залучення експертів в сумі 49 358 тисяч гривень.



Його автомобіль марки «VW Passsat» переходить у власність держави, оскільки прокурор, обвинувачениЙ не надали доказів про його власника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водія, який у стані алккогольного сп'яніння збив на Волині на смерть 20-річну дівчину , посадили за ґрати на 3 роки.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду.Трагедія трапилася в ніч на 2 березня минулого року близько 02:30 години у селищі Заболоття Ратнівського району. П'яний чоловік керував атомобілем «VW Passsat» та рухався вилицею 1-го Травня від вулиці Незалежності у напрямку вулиці Сагайдачного.Водій наїхав на 20-річну дівчину, яка перебувала на проїзній частині в лежачому положенні. Вона отримала травми, від яких загинула на місці події.Зауважимо, що обвинувачений на момент скоєння злочину був водієм групи прикордонної служби «Тур» Луцького прикордонного загону у військовому званні молодший сержант.На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та розповів, що під час керування відволікся, але навпроти базару відчув тріск. Він вирішив, що вискакує бампер та зупинився. Він та два його пасажири вийшли оглянути автомобіль, та нічого підозрілого вони не виявили. Опісля обвинувачений сів за кермо і рушив далі до будинку одного з пасажирів.За його словами, свідок аварії зателефонував водію та повідомив, що той збив людину. Обвинувачений зрозумів, що переїхав потерпілу та негайно повідомив про це працівників поліції, що знаходилися на місці ДТП. Чоловік підтвердив, що вживав спиртні напої 29 лютого ввечері та вночі першого березня минулого року. Обвинувачений зазначив, що має посвідчення на право керування трактором. Автомобіль купив у Польщі з метою переобладнання його під інший вид транспортного засобу. Цивільний позов визнав частково на суму 150 000 тисяч гривень, виходячи із свого матеріального стану.Мати загиблої розповіла в суді, що вночі 1 березня їй повідомили, що її дочка померла. 29 лючого ввечері вона, її загибла дочка та ще двоє осіб пили пиво у неї вдома. Згодом дочка ще із двома громадянами пішла до бару. Через деякий час їй зателефонували та сказали, що її дочку збив на смерть обвинувачений. Жінка ствердила, що пережила стрес, від якого не може відійти до цього часу. Вона змушена була проходити курс лікування. Позов підтримує, просить стягнути моральну шкоду у розмірі 300 000 тисяч гривень. Підтвердила, що обвинувачений відшкодував повністю витрати, пов`язані із похованням дочки, та 5 000 тисяч гривень витрат на правову допомогу.Пасажир водія, який перебував на задньому сидінні, підтвердив слова обвинуваченого. Він зауважив, що вони вийшли із автомобіля і не побачили під автомобілем потерпілу. Також згадав, що в попутному напрямку проїхав бус, а вони продовжили рух до його будинку.Ще один свідок засвідчив, що 29 лютого чоловік приїхав до його сестри в гості та вживав горілку. Ввечері останній, він, сестра та її подружка поїхали автомобілем, за кермом якого і був обвинувачений, продовжити відпочивати. Він залишився в автомобілі на стоянці. Після 24 години в автомобіль на пасажирське сидіння позаду сів пасажир. Обвинувачений поїхав між магазинами. Свідок сказав гальмувати, оскільки побачили перешкоду - «темне, лежало вздовж дороги, подібне на мішок». Автомобіль наїхав на цю перешкоду. Всі троє вийшли із салону автомобіля, обійшли його та нічого дивного не помітили. Пізніше хтось подзвонив і говорив, що автомобіль збив дівчину. Свідок ствердив, що ширина дороги давала можливість об`їхати загиблу, оскільки в період зупинки автомобіля обвинуваченого, проїхав бус шляхом об`їзду.Під час огляду авто обвинуваченого поліцейські виявили відсутні деякі елементи переднього бампера в його передній частині, спущені ліві колеса без видимих пошкоджень. В цьому транспортному засобі були пошкодження заднього бампера, який тріснув в нижній частині, деформоване переднє ліве крило та відсутній фрагмент лако-фарбового покриття. Автомобіль вилучили та визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.Експертиза показала, що водій о 5 годині перебував у стані алкогольного сп`яніння (1,76 %), еталон в концентрації - 1,5 %.Камера відеонагляду біля магазину зафіксувала злочин обвинуваченого.Експерт зробив висновок, що причиною смерті дівчини є поєднана тупа травма тіла, що супроводжувалась численними зламами кісток скелету із забоями та розривами внутрішніх органів.Обставиною, яка пом`якшує покарання для обвинуваченого, суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, яка обтяжує покарання - вчинення злочину у стані алкогольного сп`яніння.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального злочину та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.Позов матері загиблої повністю задовольнили. Обвинувачений повинен сплатити їй моральну шкоду в розмірі 300 тисяч гривень та правничу допомогу - 5 500 тисяч гривень.Також на користь держави водій сплатить витрати на залучення експертів в сумі 49 358 тисяч гривень.Його автомобіль марки «VW Passsat» переходить у власність держави, оскільки прокурор, обвинувачениЙ не надали доказів про його власника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію