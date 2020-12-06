Волинь і Рівненщина отримали від держави 20 мільйонів на сироваріння

12 громад з Волині та Рівненщини об'єдналися та будуть виготовляти молочну продукцію та сири. Держава виділила на розвиток сироваріння 20 мільйонів гривень.Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.12 громад стали переможцями конкурсного відбору серед проєктів регіонального розвитку. Відповідні сертифікати від Мінрегіону представникам громади вручив заступник Міністра розвитку громад та територійпід час робочого візиту на Рівненщину.Проєкт розвитку підприємств у сфері сироваріння в громадах Рівненської та Волинської областей– яскравий приклад того, як навіть невеликі сільські громади, якщо мають бажання можуть отримати державну підтримку для власного розвитку. Громади підготували якісний проєкт і в результаті отримали державну підтримку в розмірі понад 20 мільйонів гривень.«Впевнений, що такий проєкт дасть поштовх для розвитку регіону. І згодом зможе розширитись і на інші області. Головна його користь – люди отримають роботу, утримання худоби не буде збитковим, припиниться занепад сільського господарства», – зазначає заступник Міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.Проєкт реалізовуватиметься протягом двох років. За цей час місцеві жителі отримають консультації щодо виготовлення сирів та подальшого просування своєї продукції, будуть придбані добрива та травосуміші, підготовлені та засіяні пасовища, буде придбаний трактор та інше обладнання для заготовки кормів, населення отримає обладнання для доїння корів, буде придбано обладнання для сироварні, облаштовані свердловини для водопостачання тощо.