Якою була середня зарплата волинян у лютому 2021 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у лютому становила 10 232 грн (в Україні – 12 549 грн), що в 1,7 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (6000 грн).Про це інформує Головне управління статистики у Волинській області.Порівняно з січнем 2021 роком розмір заробітної плати збільшився на 1,8%, а проти лютого 2020р. – на 17,4%.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у сферах виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, фінансової та страхової діяльності, виробництва паперу та паперових виробів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,3 раза.Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 20,2% і на 1 березня 2021р. становила 31,8 млн.грн, що дорівнює 2,0% фонду оплати праці, нарахованого за лютий.До слова, вчасно не отримали заробітну плату 3,8 тис. волинян, зайнятих в економіці області, кожному з них не виплатили в середньому по 8444 грн.