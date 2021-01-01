Як у Луцьку комунальники борються із боржниками, які роками не платять за воду

КП «Луцькводоканал» запровадив новий формат роботи з боржниками за послуги водопостачання і водовідведення.Про це інформує пресслужба КП «Луцькводоканал».Зокрема повідомляють, що злісних неплатників за комунальні послуги у громаді Луцька – лише 5%, але в цілому їх борг становить 25 млн грн.Враховуючи ситуацію, що склалася, підприємство започаткувало безпосередню роботу із найбільшими боржниками. Осіб, які без видимих причин місяцями не сплачують комунальні послуги, відвідує комісія за участю керівного складу та з юридичним супроводом, які вивчають життєві обставини, що склалися у конкретної особи.Мета такої роботи з боржниками – попередити передачу справ по заборгованостях у суд чи відключення послуг водопостачання, роз’яснити споживачам як вирішити ту чи іншу конкретну ситуацію, виходячи з інтересів клієнта-боржника.У «Луцькводоканалі» зауважуть, що часто боржниками виявляються цілком забезпечені, або ж необізнані у своїх можливостях люди.Так, упродовж березня комісія відвідала низку споживачів, які не сплачують за комунальні послуги і мають борг за водопостачання і водовідведення, який перевищує 10 тис грн."У процесі такої роботи виявилось, що серед боржників – далеко не найбідніші чи соціально незахищені верстви населення, а переважно ті, які мають можливості для сплати за спожиті послуги комунальної сфери", - йдеться у повідомлені.