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ЗНО-2021 на Волині: які предмети популярні та скільки зареєстрованих

ЗНО-2021 на Волині: які предмети популярні та скільки зареєстрованих
На Волині для участі в ЗНО зареєструвалося 12 тисяч 300 учасників. Це на 500 осіб більше ніж торік, – розповіла Суспільному.Волинь завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.

З усіх зареєстрованих один волинянин здаватиме ЗНО з іспанської мови.

Зі слів Алли Корнейко, майже всі зареєстровані виявили бажання здавати ЗНО з української мови та літератури. Понад 9 тисяч волинян складатимуть іспит з математики. На тестування з історії зареєструвалося 10 із половиною тисяч осіб.
Менш популярними виявилися біологія – 3,5 тисячі учасників та географія — 6,5 тисяч.

«Традиційно маємо небагато учасників на ЗНО з іноземних мов. Цього року маємо одного єдиного зареєстрованого учасника на тестування з іспанської мови, чотири людини будуть здавати ЗНО з французької», – каже Алла Корнейко.
Попередньо в області вже визначили 15 округів та готують 60 пунктів тестування на базах коледжів, університетів та шкіл. Дати проведення вже затверджені наказом МОН України: ЗНО в Україні та на Волині зокрема розпочнеться 21 травня і триватиме до середини червня.
Раніше ми повідомляли, що Міносвіти повідомило дати проведення ЗНО у 2021 році:
21 травня – хімія;
24 травня – іспанська, німецька та французька мови;
25 травня – англійська мова;
28 травня – математика;
1 червня – українська мова та українська мова і література;
4 червня – історія України;
7 червня – фізика;
10 червня – біологія;
15 червня – географія.

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Теги: ЗНО, Корнейко
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