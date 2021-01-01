ЗНО-2021 на Волині: які предмети популярні та скільки зареєстрованих

Алла Корнейко.



З усіх зареєстрованих один волинянин здаватиме ЗНО з іспанської мови.



Зі слів Алли Корнейко, майже всі зареєстровані виявили бажання здавати ЗНО з української мови та літератури. Понад 9 тисяч волинян складатимуть іспит з математики. На тестування з історії зареєструвалося 10 із половиною тисяч осіб.

Менш популярними виявилися біологія – 3,5 тисячі учасників та географія — 6,5 тисяч.



«Традиційно маємо небагато учасників на ЗНО з іноземних мов. Цього року маємо одного єдиного зареєстрованого учасника на тестування з іспанської мови, чотири людини будуть здавати ЗНО з французької», – каже Алла Корнейко.

Попередньо в області вже визначили 15 округів та готують 60 пунктів тестування на базах коледжів, університетів та шкіл. Дати проведення вже затверджені наказом МОН України: ЗНО в Україні та на Волині зокрема розпочнеться 21 травня і триватиме до середини червня.

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21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька та французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика;

1 червня – українська мова та українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині для участі в ЗНО зареєструвалося 12 тисяч 300 учасників. Це на 500 осіб більше ніж торік, – розповіла Суспільному.Волинь завідувачка центру ЗНО та моніторингових дослідженьЗ усіх зареєстрованих один волинянин здаватиме ЗНО з іспанської мови.Зі слів Алли Корнейко, майже всі зареєстровані виявили бажання здавати ЗНО з української мови та літератури. Понад 9 тисяч волинян складатимуть іспит з математики. На тестування з історії зареєструвалося 10 із половиною тисяч осіб.Менш популярними виявилися біологія – 3,5 тисячі учасників та географія — 6,5 тисяч.«Традиційно маємо небагато учасників на ЗНО з іноземних мов. Цього року маємо одного єдиного зареєстрованого учасника на тестування з іспанської мови, чотири людини будуть здавати ЗНО з французької», – каже Алла Корнейко.Попередньо в області вже визначили 15 округів та готують 60 пунктів тестування на базах коледжів, університетів та шкіл. Дати проведення вже затверджені наказом МОН України: ЗНО в Україні та на Волині зокрема розпочнеться 21 травня і триватиме до середини червня.Ра ніше ми повідомляли, що Міносвіти повідомило дати проведення ЗНО у 2021 році:21 травня – хімія;24 травня – іспанська, німецька та французька мови;25 травня – англійська мова;28 травня – математика;1 червня – українська мова та українська мова і література;4 червня – історія України;7 червня – фізика;10 червня – біологія;15 червня – географія.

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