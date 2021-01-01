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2 квітня на Волині: гортаючи календар

2 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишній начальник територіального відділення Антимонопольного комітету України у Волинській області Віктор Гупало (на фото), член асоціації колекціонерів «Паритет» Анатолій Сєрков.

Вітаємо їх, бажаємо міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.

2 квітня також святкують іменини Олександра, Віктор, Домна, Клавдія, Микита.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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