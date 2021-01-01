Застрягають автівки: кілька вулиць Каменя-Каширського потопають в болоті. ФОТО





Про це повідомляє районна газета



Йдеться про вулицю В'ячеслава Чорновола. Світлину у соцмережі виклали жителі вулиці.



Минулого тижня, розповідають тамтешні жителі, дві машини, що загрузли в трясовині, довелося витягати за допомогою інших більш громіздких транспортних засобів. Сусіди ж, чиї будинки розташовані подалі від центральної дороги, змушені ставити свої авта біля траси. При цьому, аби дійти додому, їм доводиться місити багнюку.



На паралельній вулиці Степана Бандери, каже містянка Тетяна Карпук, ентузіасти не стали чекати милості від влади і природи. Ситуацію з бездоріжжям виправили самотужки. Родина власним коштом засипала піском ями на відрізу дороги, що веде до їхнього обійстя.



Щороку о цій порі нарікають на проїзний шлях і жителі провулку Набережний. Впорядкувати дорогу обіцяла з року в рік попередня влада. Але далі слів справа не зрушилася. Усі вулиці і провулки довкола висипали щебенем, а ось згаданий провулок ніби навмисне залишили, аби переконатися, чи виживуть тутешні жителі, майже усі серед яких — пенсіонери.

Містяни сподіваються, що новообрана влада, депутати при формуванні переліку вулиць міста для благоустрою звернуть увагу передусім на ті, де ще взагалі відсутнє бодай щебеневе покриття.



Леся МІНІБАЄВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У весняні дні дорожнє покриття на одній із вулиць Каменя-Каширського зіпсувалося і пересуватися по вулиці стало практично неможливо.Про це повідомляє районна газета "Полісся" Йдеться про вулицю В'ячеслава Чорновола. Світлину у соцмережі виклали жителі вулиці.Минулого тижня, розповідають тамтешні жителі, дві машини, що загрузли в трясовині, довелося витягати за допомогою інших більш громіздких транспортних засобів. Сусіди ж, чиї будинки розташовані подалі від центральної дороги, змушені ставити свої авта біля траси. При цьому, аби дійти додому, їм доводиться місити багнюку.На паралельній вулиці Степана Бандери, каже містянка, ентузіасти не стали чекати милості від влади і природи. Ситуацію з бездоріжжям виправили самотужки. Родина власним коштом засипала піском ями на відрізу дороги, що веде до їхнього обійстя.Щороку о цій порі нарікають на проїзний шлях і жителі провулку Набережний. Впорядкувати дорогу обіцяла з року в рік попередня влада. Але далі слів справа не зрушилася. Усі вулиці і провулки довкола висипали щебенем, а ось згаданий провулок ніби навмисне залишили, аби переконатися, чи виживуть тутешні жителі, майже усі серед яких — пенсіонери.Містяни сподіваються, що новообрана влада, депутати при формуванні переліку вулиць міста для благоустрою звернуть увагу передусім на ті, де ще взагалі відсутнє бодай щебеневе покриття.

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