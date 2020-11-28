В Україні – нові рекорди за кількістю заражених коронавірусом та померлих від недуги за добу
Сьогодні, 08:48
19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 02 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 2 квітня.
За добу в Україні виявили рекордну кількість нових випадків зараження за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення зафіксували 26 березня, тоді захворілои 18 132 особи.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 040 осіб;
летальних випадків – 433;
одужало – 10 287 осіб;
здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).
Третій день поспіль також фіксують рекорди за кількістю летальних випадків за добу. Днем раніше помер 421 пацієнт з коронавірусом, 31 березня — 407.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 711 630 осіб;
одужало – 1 333 370 осіб;
летальних випадків – 33 679;
провели ПЛР-тестувань – 8 238 849.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.
Вакцинація в Україні:
19 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 01 квітня 2021 року в Україні.
267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.
Станом на 01 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 393 078 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 164 випадки/ 1 710 щеплень;
Вінницька область – 815 випадків/ 800 щеплень;
Волинська область – 522 випадки/ 570 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 178 випадків/ 1 340 щеплень;
Донецька область – 852 випадки/ 640 щеплень;
Житомирська область – 855 випадків/ 850 щеплень;
Закарпатська – 389 випадків/ 730 щеплень;
Запорізька область – 755 випадків/ 960 щеплень;
Івано-Франківська область – 415 випадків/ 837 щеплень;
Київська область – 1 156 випадків/ 930 щеплень;
Кіровоградська область – 166 випадків/ 460 щеплень;
Луганська область – 187 випадків/ 440 щеплень;
Львівська область – 1 668 випадків/ 1 160 щеплення;
Миколаївська область – 456 випадків/ 830 щеплень;
Одеська область – 1 608 випадків/ 630 щеплень;
Полтавська область – 693 випадки/ 870 щеплень;
Рівненська область – 635 випадків/ 480 щеплень;
Сумська область – 786 випадків/ 500 щеплень;
Тернопільська область – 710 випадків/ 490 щеплень;
Харківська область – 1 494 випадки/ 1 030 щеплень;
Херсонська область – 221 випадок/ 40 щеплень;
Хмельницька область – 1 351 випадок/ 700 щеплень;
Черкаська область – 768 випадків/ 1 440 щеплень;
Чернівецька область – 466 випадків/ 400 щеплень;
Чернігівська область – 583 випадки/ 260 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 2 квітня.
За добу в Україні виявили рекордну кількість нових випадків зараження за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення зафіксували 26 березня, тоді захворілои 18 132 особи.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 5 040 осіб;
летальних випадків – 433;
одужало – 10 287 осіб;
здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).
Третій день поспіль також фіксують рекорди за кількістю летальних випадків за добу. Днем раніше помер 421 пацієнт з коронавірусом, 31 березня — 407.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 711 630 осіб;
одужало – 1 333 370 осіб;
летальних випадків – 33 679;
провели ПЛР-тестувань – 8 238 849.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.
Вакцинація в Україні:
19 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 01 квітня 2021 року в Україні.
267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.
Станом на 01 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 393 078 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 164 випадки/ 1 710 щеплень;
Вінницька область – 815 випадків/ 800 щеплень;
Волинська область – 522 випадки/ 570 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 178 випадків/ 1 340 щеплень;
Донецька область – 852 випадки/ 640 щеплень;
Житомирська область – 855 випадків/ 850 щеплень;
Закарпатська – 389 випадків/ 730 щеплень;
Запорізька область – 755 випадків/ 960 щеплень;
Івано-Франківська область – 415 випадків/ 837 щеплень;
Київська область – 1 156 випадків/ 930 щеплень;
Кіровоградська область – 166 випадків/ 460 щеплень;
Луганська область – 187 випадків/ 440 щеплень;
Львівська область – 1 668 випадків/ 1 160 щеплення;
Миколаївська область – 456 випадків/ 830 щеплень;
Одеська область – 1 608 випадків/ 630 щеплень;
Полтавська область – 693 випадки/ 870 щеплень;
Рівненська область – 635 випадків/ 480 щеплень;
Сумська область – 786 випадків/ 500 щеплень;
Тернопільська область – 710 випадків/ 490 щеплень;
Харківська область – 1 494 випадки/ 1 030 щеплень;
Херсонська область – 221 випадок/ 40 щеплень;
Хмельницька область – 1 351 випадок/ 700 щеплень;
Черкаська область – 768 випадків/ 1 440 щеплень;
Чернівецька область – 466 випадків/ 400 щеплень;
Чернігівська область – 583 випадки/ 260 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Коментарі 1
Якого милого універи і школи працюють?! Ви чого чекаєте, якихось показників, не бачите, що сусідня область "рекордсмен", а вас це омине?!
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