В Україні – нові рекорди за кількістю заражених коронавірусом та померлих від недуги за добу

19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 02 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 2 квітня.За добу в Україні виявили рекордну кількість нових випадків зараження за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення зафіксували 26 березня, тоді захворілои 18 132 особи.Також за минулу добу:госпіталізували – 5 040 осіб;летальних випадків – 433;одужало – 10 287 осіб;здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).Третій день поспіль також фіксують рекорди за кількістю летальних випадків за добу. Днем раніше помер 421 пацієнт з коронавірусом, 31 березня — 407.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 711 630 осіб;одужало – 1 333 370 осіб;летальних випадків – 33 679;провели ПЛР-тестувань – 8 238 849.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.Вакцинація в Україні:19 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 01 квітня 2021 року в Україні.267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.Станом на 01 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 393 078 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 164 випадки/ 1 710 щеплень;Вінницька область – 815 випадків/ 800 щеплень;Дніпропетровська область – 1 178 випадків/ 1 340 щеплень;Донецька область – 852 випадки/ 640 щеплень;Житомирська область – 855 випадків/ 850 щеплень;Закарпатська – 389 випадків/ 730 щеплень;Запорізька область – 755 випадків/ 960 щеплень;Івано-Франківська область – 415 випадків/ 837 щеплень;Київська область – 1 156 випадків/ 930 щеплень;Кіровоградська область – 166 випадків/ 460 щеплень;Луганська область – 187 випадків/ 440 щеплень;Львівська область – 1 668 випадків/ 1 160 щеплення;Миколаївська область – 456 випадків/ 830 щеплень;Одеська область – 1 608 випадків/ 630 щеплень;Полтавська область – 693 випадки/ 870 щеплень;Рівненська область – 635 випадків/ 480 щеплень;Сумська область – 786 випадків/ 500 щеплень;Тернопільська область – 710 випадків/ 490 щеплень;Харківська область – 1 494 випадки/ 1 030 щеплень;Херсонська область – 221 випадок/ 40 щеплень;Хмельницька область – 1 351 випадок/ 700 щеплень;Черкаська область – 768 випадків/ 1 440 щеплень;Чернівецька область – 466 випадків/ 400 щеплень;Чернігівська область – 583 випадки/ 260 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.