Як живеться хвостатим «службовцям» у кінологічному центрі волинської поліції

Кінологічний центр розташований на околиці Луцька, подалі від міської метушні та шуму.Тут проживає 26 собак, які несуть службу у поліції Волинської області, ними опікуються восьмеро інспекторів, - інформує пресслужба сектору комунікації поліції Волинської області.Щодня хвостатих залучають до розшуку зниклих, розкриття злочинів, виявлення наркотиків або ж вибухівки. Їх служба є надважлива й може вберегти багатьох.За металевою брамою кінологічного центру відкривається «інша країна». На невеличкій території розташували все необхідне для співробітників та мешканців центру. Адміністративний будинок вмістив у себе не тільки службові кабінети та кімнати для відпочинку співробітників, оскільки чергування цілодобові, а й кухню, де готують смаколики для «хвостатих службовців», та медичний кабінет. Тут нині проводять ремонтні роботи, аби приміщення було максимально комфортним для кожного працівника.Запах лікарні та наша цікавість веде до медичної кімнати. На поличках – гарненько розкладені медичні засоби.«Вони мають усе необхідне медичне забезпечення. На постійній основі тут працює ветеринар, який оглядає, здійснює профілактику захворювань та лікує, якщо потрібно», - розповідає очільник центруНа запитання, з якими хворобами найчастіше стикаються вихованці інспектор Андрій каже, що найбільше собаки страждають від укусів кліщів, тому, аби убезпечити тварину, вони займаються активною профілактикою – обробляють їх протягом усього сезону спеціальними препаратами.А на кухні господарює. Саме вона готує їжу для величезного загону з 26 собак. Тут вариться особлива поживна каша з ячмінної та пшеничної крупи. Частенько до неї додають м’ясо, фарш та рибу.«Ми годуємо собак двічі на день, у вихідні та святкові дні вихованці, відповідно, мають святкову їжу – сухий корм преміум класу. Також вони дуже полюблять хлібні сухарики», - ділиться особливостями харчування Андрій Іванович.Огороджений спортивний майданчик, на якому розташовані тренажери для службових псів та басейн для прийому водних процедур, займає чи не найбільше території центру. Інспектори розповідають, що це улюблене місце їх вихованців, тут кожен показує свій характер. Саме на цьому майданчику собаки здобувають вміння та навички, аби професійно виконувати свою роботу. Щодня тренують хвостатих восьмеро інспекторів-кінологів. Кожен з них постійно вдосконалює себе на різноманітних тренінгах та навчаннях. «Лише знань для роботи з чотирилапими мало, любов до тварин – найголовніша риса, яку повинен мати кожен працівник центру», - зауважує поліцейський Анатолій.Загалом, у центрі виховують та піклуються про 26 собак, які працюють за різними напрямками. Хтось з них займається пошуком зниклих людей, інші – шукають наркотичні речовини, вибухівку або зброю.Першим показують Рекса. Це великий королівського білого кольору лабрадор. Співробітники центру розповідають, що йому лише два роки, проте він уже відзначився як дуже здібний та відповідальний «працівник». «Рекс у нас займається пошуком вибухівки та зброї, неодноразово доводив свою професійність й допомагав викривати злочинців», - зазначає інспектор Анатолій.Вівчарка Берта – вихованка поліцейського Андрія. Разом вони виходять на територію спортмайданчика, демонструють командну взаємодію та успішно долають смугу перешкод.«Берті вже 7 років. Вона спеціалізується на пошуках наркотиків», - розповідає її вчитель. Кличка у вихованки особлива, тому ми одразу ж цікавимося, за яким принципом називають чотирилапих – «Своїх підопічних називають інструктори. Немає якихось принципів і тому подібного, обираємо, напевно, зважаючи на власні вподобання у кличках, й, звичайно, звертаємо увагу на манери поведінки вихованця».Наймолодша «співробітниця» кінологічного центру - тримісячна Пума. «Вона ще занадто маленька для повноцінного навчання, тому поки з нею займаємося у формі гри», - розповідають поліцейські. Діляться, що виховуватимуть її для «слідової роботи», тобто розшуку злочинців за запахом, розкриття різних видів злочинів - крадіжок, грабежів, вбивств. Вже зараз співробітники центру помітили величезний потенціал та надздібності «службовиці».Щоденно до розкриття злочинів на Волині залучають 2-3 службові собаки. Інспектори-кінологи чергують цілодобово і в разі необхідності виїжджають на місця злочинів.Як зауважує Андрій Таранович, за три місяці поточного року здійснили понад 250 виїздів: «Питома вага розкритих, завдяки службовим собакам, злочинів – близько 17%, тобто з цих 250 виїздів у близько 50 випадках зловмисників викрили наші вмілі вихованці».Більшість собак кінологічного центру Волині є дівчатками.Інспектори-кінологи зазначають, що працювати з ними набагато легше.«Собаки-дівчатка є набагато чутливіші до господаря, спокійніші, слухняніші та хитріші, натомість хлопчики – більш вперті та важкі у вихованні. Тому у нас й виховується значно більше дівчаток, така собі гендерна нерівність», - каже поліцейський Андрій.На запитання, яка доля службової собаки після втрати своїх робочих здібностей та старіння, очільник центру Андрій Іванович зазначив: «Ми піклуємося про наших вихованців, оскільки вони гідно несли свою службу. Якщо втрачають здібності, то йдуть на іншу не менш важливу роботу - охороняти об’єкти Національної поліції Волині».