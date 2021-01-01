Поліція Волині розшукує закарпатця за скоєння особливо тяжкого злочину

Михайла Михайловича Микуліна, 1 липня 1979 року народження, уродженця та жителя села Вільшани, Хустського району Закарпатської області за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.



Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Волинської області.



«Його прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся, коротке, русе. Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантується» , - йдеться у зверненні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 1 липня 1979 року народження, уродженця та жителя села Вільшани, Хустського району Закарпатської області за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Волинської області.«Його прикмети: зріст 170 см, плотної тілобудови. Волосся, коротке, русе. Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0689475307 або 102. Конфіденційність гарантується» , - йдеться у зверненні.

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