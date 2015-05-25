При Волинській ОДА утворили новий дорадчий орган





Про це інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.



Голова ОДА Юрій Погуляйко переконаний, що до складу нової громадської ради повинні увійти представники громадських організацій, які представлять різні сфери життєдіяльності регіону. Важливі для громади краю завдання повинні вирішуватися спільно. Обласна державна адміністрація завжди готова до конструктивного діалогу та тісної співпраці.



У формуванні нової Громадської ради при Волинській ОДА взяли участь 24 кандидати. За підсумками рейтингового голосування до складу консультативно-дорадчого органу увійшло 17 представників культурно-мистецьких ветеранських, християнських, спортивних, освітянських, молодіжних, економічних та інших організацій.



Методом таємного голосування обрано керівний склад Громадської ради. Голова Громадської ради – Сергій Степанович Книш, ГО «Спілка працівників банківської сфери».

Заступник голови Громадської ради – Ростислав Адамович Кухтей, ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині».

Секретар – Анастасія Русланівна Макогончук, ГО «Студентська рада Волині».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Установчі збори з обрання членів нової Громадської ради при облдержадміністрації відбулися 2 квітня 2021 року.Про це інформує Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Голова ОДАпереконаний, що до складу нової громадської ради повинні увійти представники громадських організацій, які представлять різні сфери життєдіяльності регіону. Важливі для громади краю завдання повинні вирішуватися спільно. Обласна державна адміністрація завжди готова до конструктивного діалогу та тісної співпраці.У формуванні нової Громадської ради при Волинській ОДА взяли участь 24 кандидати. За підсумками рейтингового голосування до складу консультативно-дорадчого органу увійшло 17 представників культурно-мистецьких ветеранських, християнських, спортивних, освітянських, молодіжних, економічних та інших організацій.Методом таємного голосування обрано керівний склад Громадської ради. Голова Громадської ради –, ГО «Спілка працівників банківської сфери».Заступник голови Громадської ради –ГО «Союз інвалідів Чорнобиля Волині».Секретар –, ГО «Студентська рада Волині».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію