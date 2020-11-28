В Україні та Києві - антирекорди нових випадків COVID



Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.



«20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники», - написав міністр.

За минулі 24 години госпіталізували 5 186 людей, померло — 396, одужало — 9 166.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.

Таким чином, станом на 3 квітня, в Україні вже виявили 1 731 971 випадок ковід-19. Загалом же одужало 1 342 536 людей, а померло — 34 075.



Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;

Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;

Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;

Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;

Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;

Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;

Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;

Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;

Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;

Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;

Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;

Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;

Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;

Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;

Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;

Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за минулу добу, 2 квітня, зареєстровано 20 341 випадок зараження коронавірусом. На Волині — 445.Про це повідомив міністр охорони здоров'я«20 341 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 03 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 809 дітей та 473 медпрацівники», - написав міністр.За минулі 24 години госпіталізували 5 186 людей, померло — 396, одужало — 9 166.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 053), Львівській (1 538), Одеській (1 521), Харківській (1 470) та Дніпропетровській (1 433) областях.Таким чином, станом на 3 квітня, в Україні вже виявили 1 731 971 випадок ковід-19. Загалом же одужало 1 342 536 людей, а померло — 34 075.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.

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