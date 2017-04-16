У місті на Волині відслужили Пасхальну месу. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У Володимирі-Волинському католицька громада взяла участь у святковому великодньому богослужінні.
Католицький Великдень цьогоріч припадає на 4 квітня, - пише БУГ.
Напередодні, увечері 3-го квітня у костелі святих Іоакима і Анни у Володимирі-Волинському відправили урочисту Пасхальну месу.
Месу провів настоятель римо-католицької церкви міста Володимир-Волинський отець Лешек Кошляга.
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Католицький Великдень цьогоріч припадає на 4 квітня, - пише БУГ.
Напередодні, увечері 3-го квітня у костелі святих Іоакима і Анни у Володимирі-Волинському відправили урочисту Пасхальну месу.
Месу провів настоятель римо-католицької церкви міста Володимир-Волинський отець Лешек Кошляга.
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