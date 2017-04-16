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У місті на Волині відслужили Пасхальну месу. ФОТО

У місті на Волині відслужили Пасхальну месу. ФОТО
У Володимирі-Волинському католицька громада взяла участь у святковому великодньому богослужінні.

Католицький Великдень цьогоріч припадає на 4 квітня, - пише БУГ.

Напередодні, увечері 3-го квітня у костелі святих Іоакима і Анни у Володимирі-Волинському відправили урочисту Пасхальну месу.

Месу провів настоятель римо-католицької церкви міста Володимир-Волинський отець Лешек Кошляга.




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Теги: Великдень, Володимир-Волинський
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