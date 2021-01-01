Мер Луцька відчитав Боярського
Сьогодні, 09:43
Міський голова Луцька Ігор Поліщук нагримав на старосту Заборольської громади Валерій Боярського.
Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами Ігоря Поліщука, протягом місяця були проблеми із постачанням води у селах Сьомаки та Одеради. Утім, він дізнався про це від людей у фейсбуці, адже староста громади про перебої водопостачання не повідомив.
«Якщо я буду дізнаватися про проблеми від людей, а не від вас, у мене буде складатися враження, що ви не тримаєте руку на пульсі у житті тієї чи іншої громади, за яку ви відповідаєте. Не може бути такого, що води немає через борги комунального підприємства «Забороль», а я дізнаюся про це у фейсбуці від людей, а не від вас. Я попереджаю вас. Це ж стосується інших старост», - наголосив мер.
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Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами Ігоря Поліщука, протягом місяця були проблеми із постачанням води у селах Сьомаки та Одеради. Утім, він дізнався про це від людей у фейсбуці, адже староста громади про перебої водопостачання не повідомив.
«Якщо я буду дізнаватися про проблеми від людей, а не від вас, у мене буде складатися враження, що ви не тримаєте руку на пульсі у житті тієї чи іншої громади, за яку ви відповідаєте. Не може бути такого, що води немає через борги комунального підприємства «Забороль», а я дізнаюся про це у фейсбуці від людей, а не від вас. Я попереджаю вас. Це ж стосується інших старост», - наголосив мер.
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Коментарі 1
Нічого не змінилося."Радянський"підхід невмирущий.Прикро.
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