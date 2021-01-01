Мер Луцька відчитав Боярського

Міський голова Луцьканагримав на старосту Заборольської громадиПро це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами Ігоря Поліщука, протягом місяця були проблеми із постачанням води у селах Сьомаки та Одеради. Утім, він дізнався про це від людей у фейсбуці, адже староста громади про перебої водопостачання не повідомив.«Якщо я буду дізнаватися про проблеми від людей, а не від вас, у мене буде складатися враження, що ви не тримаєте руку на пульсі у житті тієї чи іншої громади, за яку ви відповідаєте. Не може бути такого, що води немає через борги комунального підприємства «Забороль», а я дізнаюся про це у фейсбуці від людей, а не від вас. Я попереджаю вас. Це ж стосується інших старост», - наголосив мер.