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Мер Луцька відчитав Боярського

Мер Луцька відчитав Боярського
Міський голова Луцька Ігор Поліщук нагримав на старосту Заборольської громади Валерій Боярського.

Про це йшлося у вівторок, 6 квітня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами Ігоря Поліщука, протягом місяця були проблеми із постачанням води у селах Сьомаки та Одеради. Утім, він дізнався про це від людей у фейсбуці, адже староста громади про перебої водопостачання не повідомив.

«Якщо я буду дізнаватися про проблеми від людей, а не від вас, у мене буде складатися враження, що ви не тримаєте руку на пульсі у житті тієї чи іншої громади, за яку ви відповідаєте. Не може бути такого, що води немає через борги комунального підприємства «Забороль», а я дізнаюся про це у фейсбуці від людей, а не від вас. Я попереджаю вас. Це ж стосується інших старост», - наголосив мер.

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Теги: Валерій Боярський, староста, Ігор Поліщук
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Коментарі 1
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Нічого не змінилося."Радянський"підхід невмирущий.Прикро.
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