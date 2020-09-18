Студенти розробили логотип Луцького району





Про це



Молодіжна ініціативна група Луцької районної ради запропонувала власний варіант символіки новоствореного району. Сувеніри із новим логотипом студенти презентували голові райради Олександру Омельчуку.



«Ми з хлопцями вирішили презентувати пробний варіант логотипу і показати, як він буде виглядати на сувенірній продукції. В логотип ми вклали нові межі Луцького району, кольори області – червоний та білий і жовто-блакитний прапор», - розповів студент І курсу Луцького національного технічного університету Віктор Церпіш.



Креативну ідею студенти втілили на сувенірній продукції – кружках, пеналі-косметичці, ковриках для комп’ютерної мишки, шнурках для бейджиків.



«Новостворений Луцький район не має власного логотипу. Студенти, не чекаючи слухань, сесій, самі створили власний варіант. З їхньої ініціативності треба брати приклад. Можливо, депутатам сподобається такий варіант символіки Луцького району і вони його затвердять», - сказав голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ініціативні студенти презентували новий логотип Луцького району.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Молодіжна ініціативна група Луцької районної ради запропонувала власний варіант символіки новоствореного району. Сувеніри із новим логотипом студенти презентували голові райради«Ми з хлопцями вирішили презентувати пробний варіант логотипу і показати, як він буде виглядати на сувенірній продукції. В логотип ми вклали нові межі Луцького району, кольори області – червоний та білий і жовто-блакитний прапор», - розповів студент І курсу Луцького національного технічного університетуКреативну ідею студенти втілили на сувенірній продукції – кружках, пеналі-косметичці, ковриках для комп’ютерної мишки, шнурках для бейджиків.«Новостворений Луцький район не має власного логотипу. Студенти, не чекаючи слухань, сесій, самі створили власний варіант. З їхньої ініціативності треба брати приклад. Можливо, депутатам сподобається такий варіант символіки Луцького району і вони його затвердять», - сказав голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.

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