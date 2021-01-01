З підробленими документами: у Луцьку спіймали порушника ПДР





Про це



Вчора, 5 квітня близько 14 години на вулиці Івана Кожедуба патрульні виявили транспортний засіб Volkswagen Golf, водій якого порушив ПДР.



Патрульні зупинили автомобіль. Під час перевірки документів у 51-річного водія поліцейські виявили у реєстраційному документі на транспортний засіб ознаки підробки. Також встановили, що в автомобілі знищені номери агрегатів.



Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.



Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа) КК України.

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