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З підробленими документами: у Луцьку спіймали порушника ПДР

З підробленими документами: у Луцьку спіймали порушника ПДР
Луцькі патрульні виявили у водія документи з ознаками підробки.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Вчора, 5 квітня близько 14 години на вулиці Івана Кожедуба патрульні виявили транспортний засіб Volkswagen Golf, водій якого порушив ПДР.

Патрульні зупинили автомобіль. Під час перевірки документів у 51-річного водія поліцейські виявили у реєстраційному документі на транспортний засіб ознаки підробки. Також встановили, що в автомобілі знищені номери агрегатів.

Патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа) КК України.

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Теги: Луцьк, водій, підроблені документи, патрульні
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