9 людей померло і 390 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 120,

Луцький район – 39,

Горохівський район – 26,

Ківерцівський район – 32,

Рожищенський район – 1,

м. Нововолинськ – 40,

Володимир-Волинський район – 40,

Іваничівський район – 11,

Локачинський район – 5,

Ковельський район – 35,

Любомльський район – 4,

Ратнівський район – 3,

Турійський район – 9,

Камінь-Каширський район – 1,

Любешівський район – 13,

Маневицький район – 11.



Усього станом на 7 квітня в області зареєстрували 49 305 випадків.

Одужало – 41 785 осіб (за останню добу – 219).



Летальні випадки – 825 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 4, м. Нововолинськ – 2, Ковельський район – 1, Ратнівський район – 1, Любешівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 195 147 осіб, за минулу добу обстежили 1994 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 390 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 120,Луцький район – 39,Горохівський район – 26,Ківерцівський район – 32,Рожищенський район – 1,м. Нововолинськ – 40,Володимир-Волинський район – 40,Іваничівський район – 11,Локачинський район – 5,Ковельський район – 35,Любомльський район – 4,Ратнівський район – 3,Турійський район – 9,Камінь-Каширський район – 1,Любешівський район – 13,Маневицький район – 11.Усього станом на 7 квітня в області зареєстрували 49 305 випадків.Одужало – 41 785 осіб (за останню добу – 219).Летальні випадки – 825 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 4, м. Нововолинськ – 2, Ковельський район – 1, Ратнівський район – 1, Любешівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 195 147 осіб, за минулу добу обстежили 1994 особи.

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