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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

9 людей померло і 390 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

9 людей померло і 390 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 390 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 120,
Луцький район – 39,
Горохівський район – 26,
Ківерцівський район – 32,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 40,
Володимир-Волинський район – 40,
Іваничівський район – 11,
Локачинський район – 5,
Ковельський район – 35,
Любомльський район – 4,
Ратнівський район – 3,
Турійський район – 9,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 13,
Маневицький район – 11.

Усього станом на 7 квітня в області зареєстрували 49 305 випадків.
Одужало – 41 785 осіб (за останню добу – 219).

Летальні випадки – 825 (за останню добу - 9: м. Луцьк – 4, м. Нововолинськ – 2, Ковельський район – 1, Ратнівський район – 1, Любешівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 195 147 осіб, за минулу добу обстежили 1994 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, статистика
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