У луцьких маршрутках ловлять пасажирів, які платять готівкою. ФОТО

Сьогодні, 7 квітня, вперше у Луцьку працівники Державної служби України з безпеки на транспорті, разом із контролерами КП “Луцьке підприємство електротранспорту”, долучились до контролю оплати проїзду електронним квитком у громадському транспорті.Про це йдеться на сайті мерії.Нагадаємо, що оплата проїзду у міському громадському транспорті відбувається виключно із використанням засобів електронної оплати проїзду: електронного квитка, додатка CityCard, засобів Paypass банківської картки, ApplePay чи Gpay. Штраф за безквитковий проїзд становить 120 грн на автобусних маршрутах, та 80 грн - на маршрутах тролейбусних.Окрім того, при виявленні факту оплати проїзду за готівку, працівники "Укртрансбезпеки" уповноважені скласти відповідні акти на застосування адміністративних штрафів до перевізника. Розмір такого штрафу може становити до 1700 гривень.Як розповів заступник начальника управління транспорту та зв’язку, загалом тенденція порушення правил оплати проїзду електронним квитком йде на спад:“Якщо до лютого системою АСОП фіксувалося, в середньому, 85 тисяч транзакцій за день, то сьогодні, після проведення перевірок, ця цифра піднялась до 120 тисяч на день”.Контроль оплати проїзду у громадському транспорті силами працівників "Укртрансбезпеки" та контролерів КП "Луцьке підприємство електротранспорту" здійснюватимуть і надалі, адже мета таких перевірок — повне виведення обігу готівки у транспорті.