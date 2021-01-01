В Україні встановили річну фіксовану вартість газу для населення





Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 7 квітня, передає



"Рішення надважливе - це введення річного контракту для споживачів України. Від 1 травня річна ціна буде введена за замовчуванням. Тобто всі споживачі отримають річну ціну на газ. Це позбавить від турбулентності з цінами на газ. Ціна буде одна", - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.



Таким чином, Нацкомісія зобов'язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які діятимуть від 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.



Зазначається, що усі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт від 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач має подати відповідну заявку. Водночас, регулятор дозволив газопостачальним компаніям самостійно ухвалювати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну. Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.



У НКРЕКП наголосили, що протягом дії річного контракту постачальникам не заборонено змінювати ціну в бік зниження, але заборонено збільшувати її.



Нагадаємо, 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно вибирати собі постачальника газу. Це спричинило різке зростання цін на блакитне паливо з настанням холодів та викликало невдоволення у суспільстві. Так, містами України прокотилися акції протесту проти зависоких тарифів. З огляду на це у січні 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн. за кубометр, яка діяла до 31 березня 2021 року.



Газопостачальні компанії запропонували населенню у квітні купувати блакитне паливо за тарифом від 6,75 до 8,85 грн. за кубометр. З метою запобігання цінових стрибків на газ, уряд запропонував зобов'язати постачальників газу від 1 травня перевести всіх побутових споживачів на річний контракт. Експерти прогнозують, що постачальники газу запропонують населенню в рамках річного контракту ціну на газ, що перевищує 8 грн. за 1 куб. м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) остаточно ухвалила постанову, яка регулює умови річного контракту на поставку газу для населення, який за замовчуванням отримають всі споживачі від 1 травня 2021 року.Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 7 квітня, передає "ТСН". "Рішення надважливе - це введення річного контракту для споживачів України. Від 1 травня річна ціна буде введена за замовчуванням. Тобто всі споживачі отримають річну ціну на газ. Це позбавить від турбулентності з цінами на газ. Ціна буде одна", - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.Таким чином, Нацкомісія зобов'язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які діятимутьЗазначається, що усі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт від 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач має подати відповідну заявку. Водночас, регулятор дозволив газопостачальним компаніям самостійно ухвалювати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну. Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.У НКРЕКП наголосили, що протягом дії річного контракту постачальникам не заборонено змінювати ціну в бік зниження, але заборонено збільшувати її.Нагадаємо, 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно вибирати собі постачальника газу. Це спричинило різке зростання цін на блакитне паливо з настанням холодів та викликало невдоволення у суспільстві. Так, містами України прокотилися акції протесту проти зависоких тарифів. З огляду на це у січні 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн. за кубометр, яка діяла до 31 березня 2021 року.Газопостачальні компанії запропонували населенню у квітні купувати блакитне паливо за тарифомЗ метою запобігання цінових стрибків на газ, уряд запропонував зобов'язати постачальників газу від 1 травня перевести всіх побутових споживачів на річний контракт. Експерти прогнозують, що постачальники газу запропонують населенню в рамках річного контракту ціну на газ, що перевищує

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