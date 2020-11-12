На Волині водій збив жінку і втік: потерпілу непритомною знайшов перехожий





Аварія сталась ввечері 6 квітня. Про це



Авто збило жінку на вулиці Промислова, коли та поверталася з роботи. Жінка вдарилася головою та знепритомніла. Її знайшов місцевий житель, він допоміг жінці прийти до тями та викликав "швидку". Наразі потерпіла знаходиться на лікуванні.



Вона розповіла правоохоронцям, що її збив білий легковик. Не надавши допомоги, водій залишив місце ДТП.



У середу, 7 квітня, поліцейські встановили особу водія. Ним виявився житель селища Дубище. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній з вулиць міста Рожище сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій збив жінку та зник з місця події.Аварія сталась ввечері 6 квітня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.Авто збило жінку на вулиці Промислова, коли та поверталася з роботи. Жінка вдарилася головою та знепритомніла. Її знайшов місцевий житель, він допоміг жінці прийти до тями та викликав "швидку". Наразі потерпіла знаходиться на лікуванні.Вона розповіла правоохоронцям, що її збив білий легковик. Не надавши допомоги, водій залишив місце ДТП.У середу, 7 квітня, поліцейські встановили особу водія. Ним виявився житель селища Дубище. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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