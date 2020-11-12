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На Волині водій збив жінку і втік: потерпілу непритомною знайшов перехожий

На Волині водій збив жінку і втік: потерпілу непритомною знайшов перехожий
На одній з вулиць міста Рожище сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій збив жінку та зник з місця події.

Аварія сталась ввечері 6 квітня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у поліції.

Авто збило жінку на вулиці Промислова, коли та поверталася з роботи. Жінка вдарилася головою та знепритомніла. Її знайшов місцевий житель, він допоміг жінці прийти до тями та викликав "швидку". Наразі потерпіла знаходиться на лікуванні.

Вона розповіла правоохоронцям, що її збив білий легковик. Не надавши допомоги, водій залишив місце ДТП.

У середу, 7 квітня, поліцейські встановили особу водія. Ним виявився житель селища Дубище. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

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Теги: Рожище, ДТП, жінка, втеча
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