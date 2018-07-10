У Чехії чоловік віддав поліції танк та артустановку





Про це повідомляє



"Коли ми знімали відео про амністію зброї, в якому використовували перебільшення у формі зданого танка, ми навіть не підозрювали, що це надихне громадськість. Ще одна з поданих "намистин" - самохідна уставновка SD-100 і танк T 34/85", — повідомили у поліції Чехії.



Експерти перевірили танк і установку та з'ясували, що вони все ще здатні стріляти і є "забороненою зброєю". У поліції відзначили, що тепер справні бойові елементи техніки повинні "деактивувати до правової норми".



При цьому, правоохоронці дозволили залишити їх власнику.



У рамках збройової амністії у Чехії охочі можуть без пояснень та штрафу здати незаконно отриману зброю або подати заявку на її реєстрацію та легалізувати її.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках збройової амністії у чеському місті Градець-Кралове чоловік оголосив поліції, що має танк Т 34/85 та самохідну установку SD-100.Про це повідомляє Суспільне "Коли ми знімали відео про амністію зброї, в якому використовували перебільшення у формі зданого танка, ми навіть не підозрювали, що це надихне громадськість. Ще одна з поданих "намистин" - самохідна уставновка SD-100 і танк T 34/85", — повідомили у поліції Чехії.Експерти перевірили танк і установку та з'ясували, що вони все ще здатні стріляти і є "забороненою зброєю". У поліції відзначили, що тепер справні бойові елементи техніки повинні "деактивувати до правової норми".При цьому, правоохоронці дозволили залишити їх власнику.У рамках збройової амністії у Чехії охочі можуть без пояснень та штрафу здати незаконно отриману зброю або подати заявку на її реєстрацію та легалізувати її.

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