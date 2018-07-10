У Чехії чоловік віддав поліції танк та артустановку
Сьогодні, 03:17
У рамках збройової амністії у чеському місті Градець-Кралове чоловік оголосив поліції, що має танк Т 34/85 та самохідну установку SD-100.
Про це повідомляє Суспільне.
"Коли ми знімали відео про амністію зброї, в якому використовували перебільшення у формі зданого танка, ми навіть не підозрювали, що це надихне громадськість. Ще одна з поданих "намистин" - самохідна уставновка SD-100 і танк T 34/85", — повідомили у поліції Чехії.
Експерти перевірили танк і установку та з'ясували, що вони все ще здатні стріляти і є "забороненою зброєю". У поліції відзначили, що тепер справні бойові елементи техніки повинні "деактивувати до правової норми".
При цьому, правоохоронці дозволили залишити їх власнику.
У рамках збройової амністії у Чехії охочі можуть без пояснень та штрафу здати незаконно отриману зброю або подати заявку на її реєстрацію та легалізувати її.
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Про це повідомляє Суспільне.
"Коли ми знімали відео про амністію зброї, в якому використовували перебільшення у формі зданого танка, ми навіть не підозрювали, що це надихне громадськість. Ще одна з поданих "намистин" - самохідна уставновка SD-100 і танк T 34/85", — повідомили у поліції Чехії.
Експерти перевірили танк і установку та з'ясували, що вони все ще здатні стріляти і є "забороненою зброєю". У поліції відзначили, що тепер справні бойові елементи техніки повинні "деактивувати до правової норми".
При цьому, правоохоронці дозволили залишити їх власнику.
У рамках збройової амністії у Чехії охочі можуть без пояснень та штрафу здати незаконно отриману зброю або подати заявку на її реєстрацію та легалізувати її.
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