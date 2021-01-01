У волинському селі зробили капітальний ремонт школи. ФОТО, ВІДЕО

У селі Зимне за державні кошти завершили капітальний ремонт місцевої школи.Навчальний заклад відвідав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, - йдеться на сайті ОДА.Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей с.Зимне є опорним закладом освіти. Саме тому обласна державна адміністрація включила освітній заклад до державної програми «Спроможна школа для кращих результатів». Зокрема, на цю школу спрямували майже 11 млн грн державної субвенції. Долучився й місцевий бюджет, який виділив більше мільйона гривень.Так, завдяки державній підтримці тут провели капітальний ремонт та сформовано новий сучасний освітній простір для учнів.Як розповіла директорка навчального закладу Юрія Степанюк, загалом роботи тривали чотири місяці, починаючи із серпня 2020-го. Зауважила, що освітній процес не зупиняли і організували навчання таким чином, щоби роботи тривали швидко і безперервно.Перед зовнішнім оздобленням стін, стель та підлоги у школі провели заміну всіх комунікацій (системи опалення, пожежної безпеки, електричної проводки, каналізації) відповідно до чинних вимог.Окрім цього, біля школи збудували баскетбольний майданчик, а подвір’я вимостили бруківкою.Оглянувши усе, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко привітав колектив та громаду із успішним завершенням такого великого проєкту. Подякував підряднику та усім, хто долучився, за таку злагоджену і командну роботу, адже за такий малий проміжок часу виконано великий об’єм роботи. Також привітав колектив, подарувавши ноутбук для школи.«Приємно вражений. Дякую усім, хто долучився до цього процесу. Освоїли кошти якісно та швидко, і майже за чотири місяці провели капітальний ремонт. Усе зроблено дуже добре, впевнений учням тут комфортно. Тому в цих стінах бажаю усім лише продуктивної праці», - на завершення сказав Юрій Погуляйко.