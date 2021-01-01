Банани під загрозою: популярний фрукт «з'їдає» грибок





Найпопулярніший фрукт на планеті зіткнувся з хворобою, яка може сильно змінити весь світовий ринок фруктів, пише



Зараз частка бананів у світовій торгівлі оцінюється в більш ніж 30 мільярдів євро.



У країнах-виробниках вирощування бананів забезпечує роботою сотні тисяч людей.



Хвороба під назвою Tropical Race 4 (TR4) вперше була виявлена ​​на Тайвані, зараз агресивний грибок поширюється по всьому світу. У 2016 році він був зафіксований в Африці і Пакистані. У 2019 TR4 досяг Південної Америки - головного регіону з вирощування бананів для світової торгівлі.



У Колумбії і Гондурасі вже закриті перші плантації. Засобів знешкодити довгоживучі спори грибка у грунті поки що не існує. Не позбутися грибка і за допомогою хімікатів. Це означає, що заражені площі, як правило, не можна буде використовувати протягом 30-40 років.



Незважаючи на серйозну загрозу виробництву бананів, споживчі ціни поки що залишаються стабільними. Однією з причин стабільності є те, що виробники у Південній і Центральній Америці досить добре стримують поширення хвороби рослин.



У багатьох екваторіальних країнах Азії, Африки й Америки банани грають таку ж важливу роль у раціоні, як у нас картопля чи рис. Лише близько 15% всього світового врожаю бананів, що оцінюється щорічно приблизно у 114 мільйонів тонн, відправляються на експорт.



Тобто, якщо банани опиняться під загрозою, люди позбудуться не тільки смачного фрукта, а й одного з основних продуктів харчування.



Австралійський біотехнолог Джеймс Дейл створив генетично модифіковані банани популярного у світовій торгівлі сорту Cavendish, несприйнятливого до TR4. Промисловість тепер має намір вкласти фінансові кошти, щоб підтримати наступний крок: спробувати вивести сорт резистентних бананів, які не зазнали генної модифікації.



Для цього планується використовувати технологію генетичних ножиць Crispr/Cas, однак розробка таких сортів займе кілька років. При цьому шкідник вражає саме сорт Cavendish, на частку якого припадає 95% світового продажу бананів.



Банани вже не вперше стикаються зі шкідливим грибком. У 1960-і роки на ринку переважали банани сорту Gros Michel, а не Cavendish - вони були більшими, солодшими й ароматнішими, і чистити їх було легше, ніж Cavendish. Але потім їх витіснив грибок TR1, близький родич TR4, і сьогодні вони майже зникли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грибок із високою вражальною здатністю загрожує бананам, в особливій небезпеці знаходиться сорт, який продається найкраще.Найпопулярніший фрукт на планеті зіткнувся з хворобою, яка може сильно змінити весь світовий ринок фруктів, пише Кореспондент , посилаючись на Die Welt.Зараз частка бананів у світовій торгівлі оцінюється в більш ніж 30 мільярдів євро.У країнах-виробниках вирощування бананів забезпечує роботою сотні тисяч людей.Хвороба під назвою Tropical Race 4 (TR4) вперше була виявлена ​​на Тайвані, зараз агресивний грибок поширюється по всьому світу. У 2016 році він був зафіксований в Африці і Пакистані. У 2019 TR4 досяг Південної Америки - головного регіону з вирощування бананів для світової торгівлі.У Колумбії і Гондурасі вже закриті перші плантації. Засобів знешкодити довгоживучі спори грибка у грунті поки що не існує. Не позбутися грибка і за допомогою хімікатів. Це означає, що заражені площі, як правило, не можна буде використовувати протягом 30-40 років.Незважаючи на серйозну загрозу виробництву бананів, споживчі ціни поки що залишаються стабільними. Однією з причин стабільності є те, що виробники у Південній і Центральній Америці досить добре стримують поширення хвороби рослин.У багатьох екваторіальних країнах Азії, Африки й Америки банани грають таку ж важливу роль у раціоні, як у нас картопля чи рис. Лише близько 15% всього світового врожаю бананів, що оцінюється щорічно приблизно у 114 мільйонів тонн, відправляються на експорт.Тобто, якщо банани опиняться під загрозою, люди позбудуться не тільки смачного фрукта, а й одного з основних продуктів харчування.Австралійський біотехнолог Джеймс Дейл створив генетично модифіковані банани популярного у світовій торгівлі сорту Cavendish, несприйнятливого до TR4. Промисловість тепер має намір вкласти фінансові кошти, щоб підтримати наступний крок: спробувати вивести сорт резистентних бананів, які не зазнали генної модифікації.Для цього планується використовувати технологію генетичних ножиць Crispr/Cas, однак розробка таких сортів займе кілька років. При цьому шкідник вражає саме сорт Cavendish, на частку якого припадає 95% світового продажу бананів.Банани вже не вперше стикаються зі шкідливим грибком. У 1960-і роки на ринку переважали банани сорту Gros Michel, а не Cavendish - вони були більшими, солодшими й ароматнішими, і чистити їх було легше, ніж Cavendish. Але потім їх витіснив грибок TR1, близький родич TR4, і сьогодні вони майже зникли.

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