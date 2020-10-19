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Суд постановив стягнути з Медведчука майже 140 тисяч за «Справу Стуса»

Суд постановив стягнути з Медведчука майже 140 тисяч за «Справу Стуса»
Київський апеляційний суд постановив стягнути з народного депутата Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” у розмірі близько 140 тис. гривень.

Як передає Укрінформ, про це адвокат журналіста В'ячеслав Якубенко написав у Фейсбуці.

“Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва “Віват” і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції”, - написав адвокат.

Якубенко вважає, що Медведчук подасть касаційну скаргу на рішення суду.



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Теги: Медведчук, Стус, суд
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