Суд постановив стягнути з Медведчука майже 140 тисяч за «Справу Стуса»

Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” у розмірі близько 140 тис. гривень.



Як передає В'ячеслав Якубенко написав у Фейсбуці.



“Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва “Віват” і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. гривень, витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції”, - написав адвокат.



Якубенко вважає, що Медведчук подасть касаційну скаргу на рішення суду.







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