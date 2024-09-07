Волинські підприємці пояснили, чому суттєво зросли ціни на олію. ВІДЕО





І це ще не межа, прогнозують підприємці та аграрії. Через несприятливі погодні умови торік зібрали на півтора мільйона тонн менше сировини. А ту, що є, – активно експортують, бо неврожай не тільки в Україні.



Журналісти



Люди намагаються заощадити, як можуть. Зі своїми бутлями щодня шикується черга до гуртівні в Луцьку, де олію продають на розлив. На цьому підприємстві олію закуповують оптом, фасують і доправляють у магазини. Ажіотаж із цінами, кажуть, триває вже півроку, а прогнози – ще більш невтішні. Переймаються: було б що постачати до нового врожаю.



“Заводи мають дефіцит сировини – через це пішла ціна на соняшникову олію. Звісно, для того, щоб працювати – треба закупляти сировину. Сировина дорожчає, і ціни піднімаємо”, – пояснює підприємець Юрій Русінов.



Коли ціна піде до низу, не береться прогнозувати ніхто. Єдине, в чому впевнені – ціни зростатимуть аж до наступного врожаю. Минулорічний був з недобором через посуху, констатують агрономи. Цим і пояснюють високу вартість.



“На 15 відсотків недотримали соняшника по Україні. Це ще наклалось на загальносвітовий дефіцит цієї культури, бо так само неврожай був і в інших країнах, і є попит великий. Це не могло не позначитися на вартості цін, які ми маємо сьогодні на наших ринках. На превеликий жаль, така тенденція ще буде до збору нового врожаю. В подальшому я все ж таки осмілюсь зробити прогноз, що ціни вирівняються і будуть в тих ще самих цінових рамках, які були в попередніх роках”, – каже заступник начальника управління АПК Волинської ОДА Олександр Книш.



На Волині під соняшником зайнято майже 40 тисяч гектарів. Аграрії обережно втішаються: завдяки сніжній зимі, вологи посівам поки вистачає. Тож, якщо не висушить спекотне літо, проблем із цьогорічним врожаєм соняшників не прогнозують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Удвічі скочила ціна на соняшникову олію. За літр (а часом і менше) фасованої олії у магазинах хочуть близько 60 гривень.І це ще не межа, прогнозують підприємці та аграрії. Через несприятливі погодні умови торік зібрали на півтора мільйона тонн менше сировини. А ту, що є, – активно експортують, бо неврожай не тільки в Україні.Журналісти 12 каналу дізнавалися, чому різко здорожчала олія і коли ціна може знизитися.Люди намагаються заощадити, як можуть. Зі своїми бутлями щодня шикується черга до гуртівні в Луцьку, де олію продають на розлив. На цьому підприємстві олію закуповують оптом, фасують і доправляють у магазини. Ажіотаж із цінами, кажуть, триває вже півроку, а прогнози – ще більш невтішні. Переймаються: було б що постачати до нового врожаю.“Заводи мають дефіцит сировини – через це пішла ціна на соняшникову олію. Звісно, для того, щоб працювати – треба закупляти сировину. Сировина дорожчає, і ціни піднімаємо”, – пояснює підприємецьКоли ціна піде до низу, не береться прогнозувати ніхто. Єдине, в чому впевнені – ціни зростатимуть аж до наступного врожаю. Минулорічний був з недобором через посуху, констатують агрономи. Цим і пояснюють високу вартість.“На 15 відсотків недотримали соняшника по Україні. Це ще наклалось на загальносвітовий дефіцит цієї культури, бо так само неврожай був і в інших країнах, і є попит великий. Це не могло не позначитися на вартості цін, які ми маємо сьогодні на наших ринках. На превеликий жаль, така тенденція ще буде до збору нового врожаю. В подальшому я все ж таки осмілюсь зробити прогноз, що ціни вирівняються і будуть в тих ще самих цінових рамках, які були в попередніх роках”, – каже заступник начальника управління АПК Волинської ОДАНа Волині під соняшником зайнято майже 40 тисяч гектарів. Аграрії обережно втішаються: завдяки сніжній зимі, вологи посівам поки вистачає. Тож, якщо не висушить спекотне літо, проблем із цьогорічним врожаєм соняшників не прогнозують.

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