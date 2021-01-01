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Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II
Чоловік королеви Єлизавети II — герцог Единбурзький Філіп, пішов з життя, не доживши до свого 100-го ювілею всього кілька місяців.

Сумною новиною члени королівської сім'ї поділилися через соцмережі, - пише ТСН.

Нещодавно герцог Единбурзький надійшов в лондонський госпіталь короля Едуарда VII після того, як йому стало зле. Звернутися за допомогою в госпіталь Філіпу порадив його особистий лікар. Очікувалося, що принц пробуде під наглядом кілька днів.
Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

Говорили, що Філіп поводився, як зазвичай, був в міру веселий і в хорошому настрої. У герцога погіршилося самопочуття через деякий час після того, як йому зробили щеплення від коронавируса. Його 94-річна дружина Єлизавета II теж отримала цю вакцину в той же день. Палац заявляв, що нездужання герцога не було пов'язано з COVID-19.

Герцог Единбурзький прожив довге і цікавлюся життя. Він не був у тіні своєї дружини королеви, як багато хто думає. Навпаки, завжди був їй опорою і підтримкою. Він був першим королівським чоловіком, присутнім на пологах у своєї дружини, коли Єлизавета II народжувала свою четверту дитину. У шлюбі у пари народилося четверо дітей.
Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II

У грудні 2016 принц Філіп побив рекорд довголіття серед чоловіків, що походять від королеви Вікторії. До цього рекорд належав Карлу Юхану Бернадот (він помер 5 травня 2012 року в віці 95 років 6 місяців і 5 днів).

10 червня 2021 йому виповнилося б 100 років. З цього приводу планувалися масштабні святкування.

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Теги: герцог Единбурзький Філіп, смерть
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Коментарі 1
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Сумно. Гідні наслідування люди.
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