Зниклого хлопчика з Волині, якого знайшли у болоті, та його брата забрали від матері. ВІДЕО

Матвія, який загубився на Горохівщині, разом зі старшим братом на три місяці забрали від матері.



Таке рішення ухвалили на комісії після того, як розшукували хлопчика усім селом, йдеться у сюжеті



Знайшли дитину посеред болота за десять кілометрів від дому. Уже другу ніч поспіль 7-річний Матвійко проводить не вдома. Сьогодні він спав у лікарні, а напередодні - в очереті посеред болота. Опинився там, за десять кілометрів від своєї домівки, бо пішов гуляти з дітьми, але відстав.



"Просто я хотів піти на шашлики, але сало згубив", - каже 7-річний житель села Холонів Матвій Полянський.



За мінусової температури в одній кофтині хлопчик пробув майже п'ятнадцять годин.



"Я собі скрутився в клубок і все", - каже хлопчик.



Від Матвія не відходить його старший брат Андрій. Каже, неабияк злякався, коли побачив, що хлопчик зник



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"Страшно було за брата. Сам. Десь далеко", - каже брат Матвія Андрій Полянський.



Спочатку хлопця шукав разом з сусідами. А вже вранці на поміч покликали і поліцію. Дві сотні копів та нацгвардійців, а також сусіди та волонтери прочісували усе навкруги. Слід взяв службовий собака.



"Собака зупинився, почав придивлятися в сторону болота, почав гавкати. Я придивився побачив дитину", - каже кінолог Нацгвардії Вадим Тимченко.



Хлопчик стояв посеред очерету. Знесилений і змерзлий. Але головне – живий.



"Коли він сказав, я тут, то нацгвардійці, поліцейські, жителі села. Ми всі стояли. Ми всі плакали", - каже інспекторка ювенальної превенції Сніжана Лапків.



"Він казав, що він вже не міг кричати, в нього сів голос. Через вітряну погоду він не міг докричатися до людей", - розповідає опероуповноважений сектору кримінальної поліції Вадим Барчук.



Хлопчика закутали у поліцейську куртку і доправили у місцеву лікарню.



"При огляді стан середньої важкості, стабільний. Температура була 35,7. Тобто трошки нижче норми", - каже лікар-педіатр Марія Вілюра.



Родина Матвійка - неблагополучна, розповідають у сільраді. Батько помер, а мама з бабусею та дідусем зловживають спиртним. Однак досі на обліку сім'я не стояла.



"Не було таких причин, щоб за ними доглядати, щоб контролюрувати їхнє пияцтво", - каже староста села Холонів Олександр Мартинов.



Сусіди теж нікуди не зверталися, хоч й знали, що діти недоглянуті.



"Ненагодовані. Нема грошей, нічого нема. Вони там не тримають. Нічого не мають. Ні свині, ні курки", - каже сусід родини Віктор.



Але після гучних розшуків дитини на терміновій комісії вирішили, забрати дітей з дому на три місяці



"Тимчасово будемо влаштовувати у сім'ю родичів, знайомих або в соціальні заклади. Будемо працювати з даною сім'єю", - каже начальниця Служби у справах дітей Горохівської громади Інна Шеремета.



Мати з бабусею обіцяють виправитися, вони прийшли до дітей у лікарню. Жінки кажуть, що зроблять все, аби повернути хлопців додому.



"Бо так далі не можна, будемо виправлятись", - каже мама хлопчиків Наталія Читкайло.



Зараз братів хоче забрати до себе їхня рідна тітка. Але і Андрій, і Матвійко дуже хочуть повернутися додому. Меншого від сліз відволік лише візит копів, які подарували дитині шеврони. За ці дні хлопчик твердо вирішив, коли виросте, то обов'язково стане поліцейським.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семирічного, який загубився на Горохівщині, разом зі старшим братом на три місяці забрали від матері.Таке рішення ухвалили на комісії після того, як розшукували хлопчика усім селом, йдеться у сюжеті "ТСН" Знайшли дитину посеред болота за десять кілометрів від дому. Уже другу ніч поспіль 7-річний Матвійко проводить не вдома. Сьогодні він спав у лікарні, а напередодні -Опинився там, за десять кілометрів від своєї домівки, бо пішов"Просто я хотів піти на шашлики, але сало згубив", - каже 7-річний житель села Холонів Матвій Полянський.За мінусової температури в одній кофтині хлопчик пробув майже п'ятнадцять годин."Я собі скрутився в клубок і все", - каже хлопчик.Від Матвія не відходить його старший брат Андрій. Каже, неабияк злякався, коли побачив, що хлопчик зник"Страшно було за брата. Сам. Десь далеко", - каже брат Матвія Андрій Полянський.Спочатку хлопця шукав разом з сусідами. А вже вранці на поміч покликали і поліцію. Дві сотні копів та нацгвардійців, а також сусіди та волонтери прочісували усе навкруги. Слід взяв службовий собака."Собака зупинився, почав придивлятися в сторону болота, почав гавкати. Я придивився побачив дитину", - каже кінолог Нацгвардії Вадим Тимченко.Хлопчик стояв посеред очерету. Знесилений і змерзлий. Але головне – живий."Коли він сказав, я тут, то нацгвардійці, поліцейські, жителі села. Ми всі стояли. Ми всі плакали", - каже інспекторка ювенальної превенції Сніжана Лапків."Він казав, що він вже не міг кричати, в нього сів голос. Через вітряну погоду він не міг докричатися до людей", - розповідає опероуповноважений сектору кримінальної поліції Вадим Барчук.Хлопчика закутали у поліцейську куртку і доправили у місцеву лікарню."При огляді стан середньої важкості, стабільний. Температура була 35,7. Тобто трошки нижче норми", - каже лікар-педіатр Марія Вілюра.Родина Матвійка - неблагополучна, розповідають у сільраді. Батько помер, а мама з бабусею та дідусем зловживають спиртним. Однак досі на обліку сім'я не стояла."Не було таких причин, щоб за ними доглядати, щоб контролюрувати їхнє пияцтво", - каже староста села Холонів Олександр Мартинов.Сусіди теж нікуди не зверталися, хоч й знали, що діти недоглянуті."Ненагодовані. Нема грошей, нічого нема. Вони там не тримають. Нічого не мають. Ні свині, ні курки", - каже сусід родини Віктор.Але після гучних розшуків дитини на терміновій комісії вирішили, забрати дітей з дому на три місяці"Тимчасово будемо влаштовувати у сім'ю родичів, знайомих або в соціальні заклади. Будемо працювати з даною сім'єю", - каже начальниця Служби у справах дітей Горохівської громади Інна Шеремета.Мати з бабусею обіцяють виправитися, вони прийшли до дітей у лікарню. Жінки кажуть, що зроблять все, аби повернути хлопців додому."Бо так далі не можна, будемо виправлятись", - каже мама хлопчиків Наталія Читкайло.Зараз братів хоче забрати до себе їхня рідна тітка. Але і Андрій, і Матвійко дуже хочуть повернутися додому. Меншого від сліз відволік лише візит копів, які подарували дитині шеврони. За ці дні хлопчик твердо вирішив, коли виросте, то обов'язково стане поліцейським.

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