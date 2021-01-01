У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа
Сьогодні, 11:52
У Луцьку сталася пожежа. За попередньою інформацією, горіли речі домашнього вжитку у будинку №9 на вулиці Гулака Артемовського.
Як повідомили 12 каналу очевидці, сильне задимлення мешканці побачили близько 11 години, викликали рятувальників.
Пожежники евакуювали жителів 5-повехівки. З’ясувалося, що загорання сталося у квартирі на 5 поверсі. Звідти також евакуювали мешканців – жінку на милицях та чоловіка з ознаками алкогольно сп’яніння.
Станом на 11:30 пожежа ліквідована.
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Як повідомили 12 каналу очевидці, сильне задимлення мешканці побачили близько 11 години, викликали рятувальників.
Пожежники евакуювали жителів 5-повехівки. З’ясувалося, що загорання сталося у квартирі на 5 поверсі. Звідти також евакуювали мешканців – жінку на милицях та чоловіка з ознаками алкогольно сп’яніння.
Станом на 11:30 пожежа ліквідована.
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