У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа





Як повідомили



Пожежники евакуювали жителів 5-повехівки. З’ясувалося, що загорання сталося у квартирі на 5 поверсі. Звідти також евакуювали мешканців – жінку на милицях та чоловіка з ознаками алкогольно сп’яніння.



Станом на 11:30 пожежа ліквідована.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася пожежа. За попередньою інформацією, горіли речі домашнього вжитку у будинку №9 на вулиці Гулака Артемовського.Як повідомили 12 каналу очевидці, сильне задимлення мешканці побачили близько 11 години, викликали рятувальників.Пожежники евакуювали жителів 5-повехівки. З’ясувалося, що загорання сталося у квартирі на 5 поверсі. Звідти також евакуювали мешканців – жінку на милицях та чоловіка з ознаками алкогольно сп’яніння.Станом на 11:30 пожежа ліквідована.

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