Які статки нажив новопризначений голова Володимир-Волинської РДА

Новопризначений голова Володимир-Волинської райдержадміністрації Юрій Лобач задекларував величезний будинок і зупинку з павільйоном у спільній власності, автівку, 41837 гривень зарплати і понад мільйон гривень готівкою.



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Нагадаємо, Юрій Лобач у 2010 році очолював Іваничівську РДА, а з грудня 2010-го по лютий 2014-го працював першим заступником голови Волиньради. В обласній раді він представляв "Партію регіонів". У липні минулого року його призначили радником очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка.



Юрій Лобач має у спільній власності з громадянином Сергієм Книшем криту зупинку громадського транспорту з торговим павільйоном у Луцьку, у березні 2020 року він набув разом із Таїсією Лобач будинок на 515,9 кв. м у Луцьку. Його дружина Ірина володіє двома квартирами на 51,6 та 43,7 кв. м в обласному центр, а також має землю в Рованцях на 0,1189 га і гараж в Луцьку.



Їздить новопризначений голова Володимир-Волинської РДА на Skoda Superb 2018 року випуску. Його дружина взяла в лізинг Toyota RAV4 2019 року.



У 2020 році Лобач отримав 41837 гривень у Волинській ОДА, будучи



Готівкою тримає голова РДА 20 000 доларів та 520 000 гривень, тобто загалом приблизно понад мільйон гривень.



Нагадаємо, раніше ми вже писали про статки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. задекларував величезний будинок і зупинку з павільйоном у спільній власності, автівку, 41837 гривень зарплати і понад мільйон гривень готівкою.Про це йдеться у електронній декларації за 2020 рік, оприлюдненій на сайті НАЗК.Нагадаємо, Юрій Лобач у 2010 році очолював Іваничівську РДА, а з грудня 2010-го по лютий 2014-го працював першим заступником голови Волиньради. В обласній раді він представляв "Партію регіонів". У липні минулого року його призначили радником очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка.Юрій Лобач має у спільній власності з громадяниномкриту зупинку громадського транспорту з торговим павільйоном у Луцьку, у березні 2020 року він набув разом ізбудинок на 515,9 кв. м у Луцьку. Його дружинаволодіє двома квартирами на 51,6 та 43,7 кв. м в обласному центр, а також має землю в Рованцях на 0,1189 га і гараж в Луцьку.Їздить новопризначений голова Володимир-Волинської РДА на Skoda Superb 2018 року випуску. Його дружина взяла в лізинг Toyota RAV4 2019 року.У 2020 році Лобач отримав 41837 гривень у Волинській ОДА, будучи радником Юрія Погуляйка , та 31689 гривень кредиту. Ірина Лобач отримала 22435 гривень та 833 гривні доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.Готівкою тримає голова РДА 20 000 доларів та 520 000 гривень, тобто загалом приблизно понад мільйон гривень.Нагадаємо, раніше ми вже писали про статки голів Ковельської РДА Ольги Черен та Камінь-Каширської РДА Ольги Ващук , а також про нажите очільником Луцької РДА Володимиром Кецом

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