На Волині горе-матір, яка неодноразово залишала дітей без нагляду, притягнуть до відповідальності





Про це повідомляють на сторінці "Володимир-Волинський районний відділ поліції".



Матір, що неодноразово залишає дітей без нагляду, притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків щодо створення необхідних умов життя, навчання та проживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські Володимир-Волинського районного відділу поліції відвідали сім'ю, що проживає на території Устилузької територіальної громади, в якій виховується троє малолітніх дітей.Про це повідомляють на сторінці "Володимир-Волинський районний відділ поліції".Матір, що неодноразово залишає дітей без нагляду, притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків щодо створення необхідних умов життя, навчання та проживання.

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