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На Волині горе-матір, яка неодноразово залишала дітей без нагляду, притягнуть до відповідальності

На Волині горе-матір, яка неодноразово залишала дітей без нагляду, притягнуть до відповідальності
Поліцейські Володимир-Волинського районного відділу поліції відвідали сім'ю, що проживає на території Устилузької територіальної громади, в якій виховується троє малолітніх дітей.

Про це повідомляють на сторінці "Володимир-Волинський районний відділ поліції".

Матір, що неодноразово залишає дітей без нагляду, притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків щодо створення необхідних умов життя, навчання та проживання.

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Теги: Володимир, горе-матір, адмінвідповідальність
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