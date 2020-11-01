вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Мінінфраструктури хочуть стимулювати українців купувати екологічні авто

У Мінінфраструктури хочуть стимулювати українців купувати екологічні авто
У Мінінфраструктури хочуть стимулювати українців купувати екологічні авто.
В Міністерстві інфраструктури просувають ідею повернення дорожнього збору з автовласників.
Для цього вже створили відповідний законопроєкт, повідомляє "Автотема".

Так, за допомогою дорожнього збору українців хочуть стимулювати купувати екологічніші авто, тобто прив'язати ставки дорожнього збору до рівня вихлопу авто.

Ця пропозиція обговорювалася на засіданні Кабміну в пакеті пропозицій щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Розміри ставок не озвучувалися.

Варто зазначити, що дорожній збір, який хочуть реанімувати, водії сплачують і зараз - у вигляді частини акцизу у вартість палива.
Україна відмовилася від фіксованого транспортного збору 2011 року, після скасування техогляду і перейшла на систему його стягування з реалізованого палива. У результаті цього зникла контрольна точка, де держава перевіряла сплату транспортного податку при проходженні ТО.
Водночас податок у ціні палива став справедливішим. Той, хто більше їздить - більше платить.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: податок, автотранспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Мінінфраструктури хочуть стимулювати українців купувати екологічні авто
Сьогодні, 06:24
Понад 4-ри кілометри до школи: громада на Волині п'ятий місяць без автобуса. ВІДЕО
Сьогодні, 05:46
Вітамін D і коронавірус: чи дійсно він допомагає від хвороби
Сьогодні, 04:12
На Волині викрили схему організації будівельних робіт на майже мільйон бюджетних коштів
Сьогодні, 03:33
Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 02:03
Схожі новини
Жінка з Луцького району робила бізнес на «недобудах» і не платила жодної гривні податків Жінка з Луцького району робила бізнес на «недобудах» і не платила жодної гривні податків
31 березень, 10:01
Які податки буде платити гральний бізнес в Україні: депутати схвалили новий законопроєкт Які податки буде платити гральний бізнес в Україні: депутати схвалили новий законопроєкт
27 лютий, 20:20
Податок на квартири в Україні: хто і скільки заплатить у 2021 році Податок на квартири в Україні: хто і скільки заплатить у 2021 році
22 січень, 20:42
Податок на дороге авто: повідомили, скільки сплатили волиняни Податок на дороге авто: повідомили, скільки сплатили волиняни
01 листопад, 2020, 06:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Мінінфраструктури хочуть стимулювати українців купувати екологічні авто
Сьогодні, 06:24
 0
Понад 4-ри кілометри до школи: громада на Волині п'ятий місяць без автобуса. ВІДЕО
Сьогодні, 05:46
 0
Вітамін D і коронавірус: чи дійсно він допомагає від хвороби
Сьогодні, 04:12
 0
На Волині викрили схему організації будівельних робіт на майже мільйон бюджетних коштів
Сьогодні, 03:33
 0
Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 02:03
 0
Медіа
відео
1/8