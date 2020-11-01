У Мінінфраструктури хочуть стимулювати українців купувати екологічні авто



В Міністерстві інфраструктури просувають ідею повернення дорожнього збору з автовласників.

Для цього вже створили відповідний законопроєкт,



Так, за допомогою дорожнього збору українців хочуть стимулювати купувати екологічніші авто, тобто прив'язати ставки дорожнього збору до рівня вихлопу авто.



Ця пропозиція обговорювалася на засіданні Кабміну в пакеті пропозицій щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Розміри ставок не озвучувалися.



Варто зазначити, що дорожній збір, який хочуть реанімувати, водії сплачують і зараз - у вигляді частини акцизу у вартість палива.

Україна відмовилася від фіксованого транспортного збору 2011 року, після скасування техогляду і перейшла на систему його стягування з реалізованого палива. У результаті цього зникла контрольна точка, де держава перевіряла сплату транспортного податку при проходженні ТО.

Водночас податок у ціні палива став справедливішим. Той, хто більше їздить - більше платить.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мінінфраструктури хочуть стимулювати українців купувати екологічні авто.В Міністерстві інфраструктури просувають ідею повернення дорожнього збору з автовласників.Для цього вже створили відповідний законопроєкт, повідомляє "Автотема". Так, за допомогою дорожнього збору українців хочуть стимулювати купувати екологічніші авто, тобто прив'язати ставки дорожнього збору до рівня вихлопу авто.Ця пропозиція обговорювалася на засіданні Кабміну в пакеті пропозицій щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Розміри ставок не озвучувалися.Варто зазначити, що дорожній збір, який хочуть реанімувати, водії сплачують і зараз - у вигляді частини акцизу у вартість палива.Україна відмовилася від фіксованого транспортного збору 2011 року, після скасування техогляду і перейшла на систему його стягування з реалізованого палива. У результаті цього зникла контрольна точка, де держава перевіряла сплату транспортного податку при проходженні ТО.Водночас податок у ціні палива став справедливішим. Той, хто більше їздить - більше платить.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію