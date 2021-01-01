Волинські спортсмени здобули низку медалей на Кубку України з веслування на байдарках та каное
Сьогодні, 16:30
У місті Дніпро завершився Кубок України з веслування на байдарках та каное пам’яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської, який проходив з 9 по 12 квітня.
На змаганнях команда Волинської області показала високий результат, посівши 3 загальнокомандне місце, 3 командне місце серед дорослих та 8 командне місце серед юніорів, та здобувши у скарбничку цілу низку медалей різного ґатунку, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
Головною подією змагань став відбір спортсменів в олімпійську збірну України серед жінок-байдарочниць.
За підсумками виступів на дистанціях 200 та 500 метрів, у збірну України увійшла Марія Повх.
Волинські спортсмени здобули такі нагороди:
У байдарці-одиночці на дистанції 500 м серед дорослих:
1 місце – Повх Марія,
У каное – одиночці на дистанції 500 м серед дорослих:
3 місце – Яцюк Олександр.
У каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів:
3 місце – Калитюк Василина.
У каное – двійці на дистанції 500 м серед дорослих:
2 місце – Рибачок Андрій,
3 місце – Свиридюк Віктор та Троцюк Володимир.
У байдарці – двійці на дистанції 500 м серед дорослих:
1 місце – Демчина Ольга,
2 місце – Алєксєєнко Христина.
У каное-двійці на дистанції 500 м серед юніорів:
2 місце – Шворак Анатолій.
У байдарці – двійці на дистанції 500 м серед юніорів:
2 місце – Дудка Анна.
У каное - четвірці на дистанції 500 м серед дорослих:
2 місце – Борсук Павло, Озимюк Дмитро, Остапчук Назар та Семенюк Павло.
3 місце – Кисіль Антон.
У байдарці – четвірці на дистанції 500 м серед дорослих:
1 місце – Алєксєєнко Христина.
У каное - одиночці на дистанції 200 м серед дорослих:
1 місце – Рибачок Андрій,
2 місце – Яцюк Олександр.
У байдарці - одиночці 200 м серед дорослих:
2 місце – Повх Марія.
У каное - двійці на дистанції 200 м серед дорослих:
2 місце – Кисіль Антон та Чабан Богдан.
У каное - двійці серед юніорів на дистанції 200 м серед юніорів:
2 місце – Шворак Анатолій.
У байдарці - двійці на дистанції 200 м серед дорослих:
3 місце – Демчина Ольга.
У байдарці - двійці мікс на дистанції 200 м :
1 місце – Алєксєєнко Христина.
У каное - четвірці на дистанції 200 м серед дорослих:
2 місце – Кисіль Антон,
3 місце – Куницький Богдан, Свиридюк Віктор, Троцюк Володимир та Яцюк Олександр.
У байдарці - четвірці на дистанції 200 м серед дорослих:
2 місце – Демчина Ольга,
3 місце – Алєксєєнко Христина.
У байдарці - четвірці на дистанції 200 м серед юніорів:
2 місце – Дудка Анна.
У каное - одиночці 5000 м серед дорослих:
2 місце – Грабовець Ілона.
У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:
2 місце – Свиридюк Віктор,
3 місце – Вандюк Юрій.
У байдарці – одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:
2 місце – Алєксєєнко Христина.
У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:
3 місце – Грабовець Ілона.
У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед юніорів:
2 місце – Семенюк Тарас.
У каное - двійці на дистанції 1000 м дорослих:
2 місце – Вандюк Юрій,
3 місце – Рибачок Андрій.
У каное - двійці на дистанції 1000 м серед дорослих:
2 місце – Грабовець Ілона.
У байдарці - четвірці 1000 м серед дорослих:
1 місце – Демчина Ольга.
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На змаганнях команда Волинської області показала високий результат, посівши 3 загальнокомандне місце, 3 командне місце серед дорослих та 8 командне місце серед юніорів, та здобувши у скарбничку цілу низку медалей різного ґатунку, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
Головною подією змагань став відбір спортсменів в олімпійську збірну України серед жінок-байдарочниць.
За підсумками виступів на дистанціях 200 та 500 метрів, у збірну України увійшла Марія Повх.
Волинські спортсмени здобули такі нагороди:
У байдарці-одиночці на дистанції 500 м серед дорослих:
1 місце – Повх Марія,
У каное – одиночці на дистанції 500 м серед дорослих:
3 місце – Яцюк Олександр.
У каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів:
3 місце – Калитюк Василина.
У каное – двійці на дистанції 500 м серед дорослих:
2 місце – Рибачок Андрій,
3 місце – Свиридюк Віктор та Троцюк Володимир.
У байдарці – двійці на дистанції 500 м серед дорослих:
1 місце – Демчина Ольга,
2 місце – Алєксєєнко Христина.
У каное-двійці на дистанції 500 м серед юніорів:
2 місце – Шворак Анатолій.
У байдарці – двійці на дистанції 500 м серед юніорів:
2 місце – Дудка Анна.
У каное - четвірці на дистанції 500 м серед дорослих:
2 місце – Борсук Павло, Озимюк Дмитро, Остапчук Назар та Семенюк Павло.
3 місце – Кисіль Антон.
У байдарці – четвірці на дистанції 500 м серед дорослих:
1 місце – Алєксєєнко Христина.
У каное - одиночці на дистанції 200 м серед дорослих:
1 місце – Рибачок Андрій,
2 місце – Яцюк Олександр.
У байдарці - одиночці 200 м серед дорослих:
2 місце – Повх Марія.
У каное - двійці на дистанції 200 м серед дорослих:
2 місце – Кисіль Антон та Чабан Богдан.
У каное - двійці серед юніорів на дистанції 200 м серед юніорів:
2 місце – Шворак Анатолій.
У байдарці - двійці на дистанції 200 м серед дорослих:
3 місце – Демчина Ольга.
У байдарці - двійці мікс на дистанції 200 м :
1 місце – Алєксєєнко Христина.
У каное - четвірці на дистанції 200 м серед дорослих:
2 місце – Кисіль Антон,
3 місце – Куницький Богдан, Свиридюк Віктор, Троцюк Володимир та Яцюк Олександр.
У байдарці - четвірці на дистанції 200 м серед дорослих:
2 місце – Демчина Ольга,
3 місце – Алєксєєнко Христина.
У байдарці - четвірці на дистанції 200 м серед юніорів:
2 місце – Дудка Анна.
У каное - одиночці 5000 м серед дорослих:
2 місце – Грабовець Ілона.
У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:
2 місце – Свиридюк Віктор,
3 місце – Вандюк Юрій.
У байдарці – одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:
2 місце – Алєксєєнко Христина.
У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:
3 місце – Грабовець Ілона.
У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед юніорів:
2 місце – Семенюк Тарас.
У каное - двійці на дистанції 1000 м дорослих:
2 місце – Вандюк Юрій,
3 місце – Рибачок Андрій.
У каное - двійці на дистанції 1000 м серед дорослих:
2 місце – Грабовець Ілона.
У байдарці - четвірці 1000 м серед дорослих:
1 місце – Демчина Ольга.
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