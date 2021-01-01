Волинські спортсмени здобули низку медалей на Кубку України з веслування на байдарках та каное

У місті Дніпро завершився Кубок України з веслування на байдарках та каное пам’яті олімпійської чемпіонки, який проходив з 9 по 12 квітня.На змаганнях команда Волинської області показала високий результат, посівши 3 загальнокомандне місце, 3 командне місце серед дорослих та 8 командне місце серед юніорів, та здобувши у скарбничку цілу низку медалей різного ґатунку, - пише пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.Головною подією змагань став відбір спортсменів в олімпійську збірну України серед жінок-байдарочниць.За підсумками виступів на дистанціях 200 та 500 метрів, у збірну України увійшлаВолинські спортсмени здобули такі нагороди:У байдарці-одиночці на дистанції 500 м серед дорослих:1 місце –У каное – одиночці на дистанції 500 м серед дорослих:3 місце –У каное-одиночці на дистанції 500 м серед юніорів:3 місце –У каное – двійці на дистанції 500 м серед дорослих:2 місце –3 місце –таУ байдарці – двійці на дистанції 500 м серед дорослих:1 місце –2 місце –У каное-двійці на дистанції 500 м серед юніорів:2 місце –У байдарці – двійці на дистанції 500 м серед юніорів:2 місце –У каное - четвірці на дистанції 500 м серед дорослих:2 місце –та3 місце –У байдарці – четвірці на дистанції 500 м серед дорослих:1 місце –У каное - одиночці на дистанції 200 м серед дорослих:1 місце –2 місце –У байдарці - одиночці 200 м серед дорослих:2 місце –У каное - двійці на дистанції 200 м серед дорослих:2 місце –таУ каное - двійці серед юніорів на дистанції 200 м серед юніорів:2 місце –У байдарці - двійці на дистанції 200 м серед дорослих:3 місце –У байдарці - двійці мікс на дистанції 200 м :1 місце –У каное - четвірці на дистанції 200 м серед дорослих:2 місце –3 місце –У байдарці - четвірці на дистанції 200 м серед дорослих:2 місце –3 місце –У байдарці - четвірці на дистанції 200 м серед юніорів:2 місце –У каное - одиночці 5000 м серед дорослих:2 місце –У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:2 місце –3 місце –У байдарці – одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:2 місце –У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед дорослих:3 місце –У каное - одиночці на дистанції 1000 м серед юніорів:2 місце –У каное - двійці на дистанції 1000 м дорослих:2 місце –3 місце –У каное - двійці на дистанції 1000 м серед дорослих:2 місце –У байдарці - четвірці 1000 м серед дорослих:1 місце –