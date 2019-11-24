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На Волині поки тільки 16 громад подали заявки на підключення сіл до інтернету

На Волині поки тільки 16 громад подали заявки на підключення сіл до інтернету
Цьогоріч на під’єднання до оптичного інтернету 3 000 сіл по всій Україні держава витратить 500 млн грн. Триває попередній збір заявок від голів громад.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, в Україні запускають онлайн-платформу проекту Інтернет-субвенція, а також публічний дашборд, де є вся зібрана інформація про реалізацію проекту.

Чиновник наголосив, що цей ресурс допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів в розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенцію.

Федоров заявив, що інтернет-субвенція у цьому році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тис. сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб.
За його словами, до інтернету підключать 6 тис. лікарень, а також школи та бібліотеки.

На даний час у переліку громад та сіл, які подали попередню заявку (клопотання) для участі в державній програмі «Інтернет-субвенція» зареєстровано 16 волинських громад, і з них 44 села та 86 соцзакладів , у яких планується підключення.



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Теги: оптичний інтернет, Федоров
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