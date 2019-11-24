На Волині поки тільки 16 громад подали заявки на підключення сіл до інтернету





Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, в Україні запускають онлайн-платформу проекту



Чиновник наголосив, що цей ресурс допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів в розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенцію.



Федоров заявив, що інтернет-субвенція у цьому році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тис. сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб.

За його словами, до інтернету підключать 6 тис. лікарень, а також школи та бібліотеки.



На даний час у переліку громад та сіл, які подали попередню заявку (клопотання) для участі в державній програмі «Інтернет-субвенція» зареєстровано 16 волинських громад, і з них 44 села та 86 соцзакладів , у яких планується підключення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч на під’єднання до оптичного інтернету 3 000 сіл по всій Україні держава витратить 500 млн грн. Триває попередній збір заявок від голів громад.Про це заявив міністр цифрової трансформаціїЗа його словами, в Україні запускають онлайн-платформу проекту Інтернет-субвенція , а також публічний дашборд, де є вся зібрана інформація про реалізацію проекту.Чиновник наголосив, що цей ресурс допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів в розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенцію.Федоров заявив, що інтернет-субвенція у цьому році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тис. сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб.За його словами, до інтернету підключать 6 тис. лікарень, а також школи та бібліотеки.На даний час у переліку громад та сіл, які подали попередню заявку (клопотання) для участі в державній програмі «Інтернет-субвенція» зареєстровано 16 волинських громад, і з них 44 села та 86 соцзакладів , у яких планується підключення.

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