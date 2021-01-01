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Алкоголь та молочні вироби: що найбільше купували українці у 2020

Алкоголь та молочні вироби: що найбільше купували українці у 2020
Державна служба статистики оприлюднила дані щодо частки продажу продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі. За 2020 рік було продано продовольчих товарів на 14,1% більше, ніж у 2019 році.

Що найбільше купували у 2020
Як повідомляє Держстат всього було продано продовольчих товарів на 384,1 мільярда гривень. Найчастіше українці брали до свого продуктового кошика молочні продукти, витрати на які становлять 11% від всієї суми.

На які продукти витратили найбільше українці у 2020
• Молочні продукти – 44,3 мільярда гривень (11%).
• Свіжі овочі та фрукти – 31,4 мільярда гривень (8,2%).
• М'ясні продукти – 26,7 мільярда гривень (7,0%).

Інші витрати
• Проте, найбільше українці витратили на алкогольні напої – 15,6% від всієї суми, або ж 59,8 мільярда гривень.
• На тютюнові вироби українці за 2020 рік витратили 30,8 мільярда гривень, що становить 8,0% від роздрібного обороту.



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Теги: продукти, споживачі
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