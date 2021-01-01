Алкоголь та молочні вироби: що найбільше купували українці у 2020





Що найбільше купували у 2020

Як повідомляє Держстат всього було продано продовольчих товарів на 384,1 мільярда гривень. Найчастіше українці брали до свого продуктового кошика молочні продукти, витрати на які становлять 11% від всієї суми.



На які продукти витратили найбільше українці у 2020

• Молочні продукти – 44,3 мільярда гривень (11%).

• Свіжі овочі та фрукти – 31,4 мільярда гривень (8,2%).

• М'ясні продукти – 26,7 мільярда гривень (7,0%).



Інші витрати

• Проте, найбільше українці витратили на алкогольні напої – 15,6% від всієї суми, або ж 59,8 мільярда гривень.

• На тютюнові вироби українці за 2020 рік витратили 30,8 мільярда гривень, що становить 8,0% від роздрібного обороту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба статистики оприлюднила дані щодо частки продажу продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі. За 2020 рік було продано продовольчих товарів на 14,1% більше, ніж у 2019 році.Що найбільше купували у 2020Як повідомляє Держстат всього було продано продовольчих товарів на 384,1 мільярда гривень. Найчастіше українці брали до свого продуктового кошика молочні продукти, витрати на які становлять 11% від всієї суми.• Молочні продукти – 44,3 мільярда гривень (11%).• Свіжі овочі та фрукти – 31,4 мільярда гривень (8,2%).• М'ясні продукти – 26,7 мільярда гривень (7,0%).• Проте, найбільше українці витратили на алкогольні напої – 15,6% від всієї суми, або ж 59,8 мільярда гривень.• На тютюнові вироби українці за 2020 рік витратили 30,8 мільярда гривень, що становить 8,0% від роздрібного обороту.

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