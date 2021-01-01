Обіцяв приїхати: псевдоіталієць видурив в українки 6650 євро
Сьогодні, 15:22
Знайомство в соціальній мережі обернулося для тернополянки втратою понад двохсот тисяч гривень.
Так, до поліції звернулася 51-річна жителька Тернополя і повідомила про те, що чоловік з яким вона познайомилася в соціальній мережі, заволодів її грошима - 6650 євро, - інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Зі слів заявниці, віртуальне знайомство відбулося 22 березня цього року. Чоловік назвався італійцем і повідомив, що працює за контрактом на закритому об’єкті. Гроші просив, аби мати змогу приїхати до неї.
Жінка двома трансакціями через банк перечислила 217 тисяч гривень. Проте «італієць» вимагав ще більше – просив перерахувати ще сім тисяч євро. Тоді тернополянка збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 ККУ.
Головне фото – ілюстративне.
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Так, до поліції звернулася 51-річна жителька Тернополя і повідомила про те, що чоловік з яким вона познайомилася в соціальній мережі, заволодів її грошима - 6650 євро, - інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Зі слів заявниці, віртуальне знайомство відбулося 22 березня цього року. Чоловік назвався італійцем і повідомив, що працює за контрактом на закритому об’єкті. Гроші просив, аби мати змогу приїхати до неї.
Жінка двома трансакціями через банк перечислила 217 тисяч гривень. Проте «італієць» вимагав ще більше – просив перерахувати ще сім тисяч євро. Тоді тернополянка збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 ККУ.
Головне фото – ілюстративне.
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