Обіцяв приїхати: псевдоіталієць видурив в українки 6650 євро

Знайомство в соціальній мережі обернулося для тернополянки втратою понад двохсот тисяч гривень.Так, до поліції звернулася 51-річна жителька Тернополя і повідомила про те, що чоловік з яким вона познайомилася в соціальній мережі, заволодів її грошима - 6650 євро, - інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.Зі слів заявниці, віртуальне знайомство відбулося 22 березня цього року. Чоловік назвався італійцем і повідомив, що працює за контрактом на закритому об’єкті. Гроші просив, аби мати змогу приїхати до неї.Жінка двома трансакціями через банк перечислила 217 тисяч гривень. Проте «італієць» вимагав ще більше – просив перерахувати ще сім тисяч євро. Тоді тернополянка збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 ККУ.