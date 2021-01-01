На волинській фермі розкопали людський скелет. ВІДЕО





На місце моторошної знахідки відразу викликали поліцію, повідомляє



Людські останки лежали на глибині всього декількох сантиметрів. Щороку цей загін для худоби чистять, тож вже зняли чималий шар ґрунту. Моторошну знахідку працівники не роздивлялись: негайно викликали поліцію та судмедекспертів.



“Встановлено, що цим решткам близько 50-70 років”, – пояснив Олег Плазовський, головний спеціаліст сектору комунікації ГУНП У Волинській області.



Довідавшись, що останки давні, фермери видихнули з полегшенням. Розповідають: у роки Другої світової війни на цьому місці стояли хати. А чимало місцевих служили в Українській Повстанській Армії. Представник ферми припускає, що знайдені рештки можуть належати комусь із повстанців.



У поліції повідомили, що після експертизи останки передали на зберігання. І незабаром їх перепоховають з благословенням священника.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Людський кістяк викопали у Заборолі. Працівники місцевої молочної ферми чистили кошару і випадково натрапили на кістки.На місце моторошної знахідки відразу викликали поліцію, повідомляє "12 канал" Людські останки лежали на глибині всього декількох сантиметрів. Щороку цей загін для худоби чистять, тож вже зняли чималий шар ґрунту. Моторошну знахідку працівники не роздивлялись: негайно викликали поліцію та судмедекспертів.“Встановлено, що цим решткам близько 50-70 років”, – пояснив, головний спеціаліст сектору комунікації ГУНП У Волинській області.Довідавшись, що останки давні, фермери видихнули з полегшенням. Розповідають: у роки Другої світової війни на цьому місці стояли хати. А чимало місцевих служили в Українській Повстанській Армії. Представник ферми припускає, що знайдені рештки можуть належати комусь із повстанців.У поліції повідомили, що після експертизи останки передали на зберігання. І незабаром їх перепоховають з благословенням священника.

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