Волинянин братиме участь у європейській кваліфікації на Олімпіаду
Сьогодні, 21:54
Ковельчанин Віктор Свиридюк став срібним призером Кубку України з веслування на байдарках та каное та виборов право на участь в європейській кваліфікації на Олімпійські ігри.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Збірна Волинської області посіла третє загальнокомандне місце серед дорослих та восьме - серед юніорів, у сумі третє - серед команд України.
Для ковельський спортсменів змагання пройшли вдало, вихованці виправдали очікування своїх тренерів. Віктор Свиридюк здобув “срібло” на олімпійській дистанції 1000 м та виборов право на участь в європейській кваліфікації на Олімпійські ігри. Вона ввідбудеться в Угорщині 12-13 травня.
Веслувальники, які привезли медалі з Кубку України:
• Борсук Павло – 2 місце (С-4 500 м)
• Грабовець Ілона – 3 місце (С-1 1000 м), 2 місце (С-2 1000 м) та 2 місце (С-1 5000 м);
• Дудка Анна — 2 місце (К-4 200 м) та 2 місце (К-2 500 м);
• Калитюк Василина – 3 місце (С-1 500 м);
• Куницький Богдан – 3 місце (С-4 200 м);
• Остапчук Назар – 2 місце (С-4 500 м);
• Свиридюк Віктор – 2 місце (С-1 1000 м), 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-2 500 м);
• Семенюк Тарас – 2 місце (С-1 1000 м);
• Троцюк Володимир – 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-2 500 м);
• Чабан Богдан – 2 місце (С-2 200 м);
• Шворак Анатолій – 2 місце (С-2 200 м) та 2 місце (С-2 500 м);
• Яцюк Олександр – 2 місце (С-1 200 м), 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-1 500 м).
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Збірна Волинської області посіла третє загальнокомандне місце серед дорослих та восьме - серед юніорів, у сумі третє - серед команд України.
Для ковельський спортсменів змагання пройшли вдало, вихованці виправдали очікування своїх тренерів. Віктор Свиридюк здобув “срібло” на олімпійській дистанції 1000 м та виборов право на участь в європейській кваліфікації на Олімпійські ігри. Вона ввідбудеться в Угорщині 12-13 травня.
Веслувальники, які привезли медалі з Кубку України:
• Борсук Павло – 2 місце (С-4 500 м)
• Грабовець Ілона – 3 місце (С-1 1000 м), 2 місце (С-2 1000 м) та 2 місце (С-1 5000 м);
• Дудка Анна — 2 місце (К-4 200 м) та 2 місце (К-2 500 м);
• Калитюк Василина – 3 місце (С-1 500 м);
• Куницький Богдан – 3 місце (С-4 200 м);
• Остапчук Назар – 2 місце (С-4 500 м);
• Свиридюк Віктор – 2 місце (С-1 1000 м), 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-2 500 м);
• Семенюк Тарас – 2 місце (С-1 1000 м);
• Троцюк Володимир – 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-2 500 м);
• Чабан Богдан – 2 місце (С-2 200 м);
• Шворак Анатолій – 2 місце (С-2 200 м) та 2 місце (С-2 500 м);
• Яцюк Олександр – 2 місце (С-1 200 м), 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-1 500 м).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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