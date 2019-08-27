Волинянин братиме участь у європейській кваліфікації на Олімпіаду

Ковельчанинстав срібним призером Кубку України з веслування на байдарках та каное та виборов право на участь в європейській кваліфікації на Олімпійські ігри.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Збірна Волинської області посіла третє загальнокомандне місце серед дорослих та восьме - серед юніорів, у сумі третє - серед команд України.Для ковельський спортсменів змагання пройшли вдало, вихованці виправдали очікування своїх тренерів. Віктор Свиридюк здобув “срібло” на олімпійській дистанції 1000 м та виборов право на участь в європейській кваліфікації на Олімпійські ігри. Вона ввідбудеться в Угорщині 12-13 травня.Веслувальники, які привезли медалі з Кубку України:• Борсук Павло – 2 місце (С-4 500 м)• Грабовець Ілона – 3 місце (С-1 1000 м), 2 місце (С-2 1000 м) та 2 місце (С-1 5000 м);• Дудка Анна — 2 місце (К-4 200 м) та 2 місце (К-2 500 м);• Калитюк Василина – 3 місце (С-1 500 м);• Куницький Богдан – 3 місце (С-4 200 м);• Остапчук Назар – 2 місце (С-4 500 м);• Свиридюк Віктор – 2 місце (С-1 1000 м), 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-2 500 м);• Семенюк Тарас – 2 місце (С-1 1000 м);• Троцюк Володимир – 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-2 500 м);• Чабан Богдан – 2 місце (С-2 200 м);• Шворак Анатолій – 2 місце (С-2 200 м) та 2 місце (С-2 500 м);• Яцюк Олександр – 2 місце (С-1 200 м), 3 місце (С-4 200 м) та 3 місце (С-1 500 м).