Якими цьогоріч будуть великодні богослужіння









Святкування Великодня-2021 в ПЦУ

Православна церква України 2021 року проведе великодні богослужіння в тому ж форматі, що й у 2020 році, коли в більшості храмів святкові служби відбувалися за зачиненими дверими або в присутності незначної кількості вірян. Також богослужіння будуть транслюватися онлайн.



Про це повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря в коментарі "Українським Новинам". "Буде приблизно так, як минулого року, з поправкою на поточну ситуацію", – сказав він.



Богослужіння на Великдень-2021 в УПЦ КП

В Українській православній церкві Київського патріархату повідомили, що масових богослужінь на Великдень в 2021 році не планується, а паски будуть освячувати на відкритому повітрі. Володимирський собор УПЦ КП у Києві буде відкритим, там завжди на місці буде священик. За словами речника УПЦ КП отця Олександра, якщо хтось забажає прийти до храму і освятити паску, "то її звичайно ж освятять".



"Статутні богослужіння будуть здійснювалися. Звичайно, як і минулого року, будемо закликати до масок, соціальної дистанції і, звичайно, буде онлайн-трансляція і люди зможуть послухати богослужіння", – повідомив він.



Великдень-2021 в УПЦ МП

В Українській православній церкві Московського патріархату повідомили, що на Великдень планують провести богослужіння як у храмах, так і онлайн-трансляції.



За словами Митрополита Ніжинського і Прилуцький Климента (Вечері), у 2021 році, як і в минулому році, всі богослужіння будуть проводитися з урахуванням карантинних вимог у сприянні з правоохоронними органами та Міністерством охорони здоров'я.



"Ті заходи, які ми задіяли минулого року, – вони діють і ніхто їх не скасовував. Тому я думаю, що в такому ж форматі буде Великдень і цього року. Будуть і онлайн-богослужіння", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свято Світлого Христового Воскресіння, яке християни східного обряду будуть відзначати 2 травня, другий рік поспіль буде проходити в умовах карантину, введеного через пандемію коронавірусу, а тому в церквах і храмах для вірян буде запроваджено низку обмежень і змінено формат проведення служб. "Апостроф" зібрав інформацію, як будуть проходити великодні святкові служби у 2021 році.Православна церква України 2021 року проведе великодні богослужіння в тому ж форматі, що й у 2020 році, коли в більшості храмів святкові служби відбувалися за зачиненими дверими або в присутності незначної кількості вірян. Також богослужіння будуть транслюватися онлайн.Про це повідомив спікер ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря в коментарі "Українським Новинам". "Буде приблизно так, як минулого року, з поправкою на поточну ситуацію", – сказав він.В Українській православній церкві Київського патріархату повідомили, що масових богослужінь на Великдень в 2021 році не планується, а паски будуть освячувати на відкритому повітрі. Володимирський собор УПЦ КП у Києві буде відкритим, там завжди на місці буде священик. За словами речника УПЦ КП отця Олександра, якщо хтось забажає прийти до храму і освятити паску, "то її звичайно ж освятять"."Статутні богослужіння будуть здійснювалися. Звичайно, як і минулого року, будемо закликати до масок, соціальної дистанції і, звичайно, буде онлайн-трансляція і люди зможуть послухати богослужіння", – повідомив він.В Українській православній церкві Московського патріархату повідомили, що на Великдень планують провести богослужіння як у храмах, так і онлайн-трансляції.За словами Митрополита Ніжинського і Прилуцький Климента (Вечері), у 2021 році, як і в минулому році, всі богослужіння будуть проводитися з урахуванням карантинних вимог у сприянні з правоохоронними органами та Міністерством охорони здоров'я."Ті заходи, які ми задіяли минулого року, – вони діють і ніхто їх не скасовував. Тому я думаю, що в такому ж форматі буде Великдень і цього року. Будуть і онлайн-богослужіння", – сказав він.

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