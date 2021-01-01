На «Ягодині» вилучили понад 100 кілограмів ікри
Сьогодні, 15:37
Працівники Волинської митниці Держмитслужби на митному посту "Ягодин" попередили чергову спробу незаконного ввезення незадекларованої ікри лосося.
Про це інформує Волинська митниця у фейсбуці.
15 квітня в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби, прямуючи з Республіки Польща в Україну, заїхав автомобіль марки Opel Movano. Відповідно до інформації наданої водієм, автомобіль перевозив колеса до автомобілів, які були у вжитку, вагою 50 кілограмів.
У результаті повного митного огляду транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 93 банки ікри щуки торгової марки "Kaviar Lemberg" та 234 банки ікри лососевої "Alaska Gold Gorbuscha" загальною вартістю 226 тисяч гривень.
У результаті працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а понад 100 кілограмів ікри вилучили до рішення суду.
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Про це інформує Волинська митниця у фейсбуці.
15 квітня в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби, прямуючи з Республіки Польща в Україну, заїхав автомобіль марки Opel Movano. Відповідно до інформації наданої водієм, автомобіль перевозив колеса до автомобілів, які були у вжитку, вагою 50 кілограмів.
У результаті повного митного огляду транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 93 банки ікри щуки торгової марки "Kaviar Lemberg" та 234 банки ікри лососевої "Alaska Gold Gorbuscha" загальною вартістю 226 тисяч гривень.
У результаті працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а понад 100 кілограмів ікри вилучили до рішення суду.
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