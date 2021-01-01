На «Ягодині» вилучили понад 100 кілограмів ікри





Про це інформує Волинська митниця у фейсбуці.



15 квітня в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби, прямуючи з Республіки Польща в Україну, заїхав автомобіль марки Opel Movano. Відповідно до інформації наданої водієм, автомобіль перевозив колеса до автомобілів, які були у вжитку, вагою 50 кілограмів.



У результаті повного митного огляду транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 93 банки ікри щуки торгової марки "Kaviar Lemberg" та 234 банки ікри лососевої "Alaska Gold Gorbuscha" загальною вартістю 226 тисяч гривень.



У результаті працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а понад 100 кілограмів ікри вилучили до рішення суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Волинської митниці Держмитслужби на митному посту "Ягодин" попередили чергову спробу незаконного ввезення незадекларованої ікри лосося.Про це інформує Волинська митниця у фейсбуці.15 квітня в зону митного контролю митного поста "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби, прямуючи з Республіки Польща в Україну, заїхав автомобіль марки Opel Movano. Відповідно до інформації наданої водієм, автомобіль перевозив колеса до автомобілів, які були у вжитку, вагою 50 кілограмів.У результаті повного митного огляду транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 93 банки ікри щуки торгової марки "Kaviar Lemberg" та 234 банки ікри лососевої "Alaska Gold Gorbuscha" загальною вартістю 226 тисяч гривень.У результаті працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а понад 100 кілограмів ікри вилучили до рішення суду.

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