Призначили заступників голови Камінь-Каширської РДА

Заступниками очільниці виконавчої гілки влади в районі сталитаВідповідні розпорядження голова райдержадміністраціїпідписала 15 квітня 2021 року, йдеться на сайті РДА.Позаяк, обидва посадовці – із Любешівщини. Тож працюватимуть на віддалених робочих місцях, що забезпечить ефективну комунікацію з громадами новоутвореного Камінь-Каширського району.Юлія Подерня-Масюк до цього очолювала колишню Любешівську РДА. Наразі новопризначена заступниця куруватиме гуманітарну сферу.Василь Корець, своєю чергою, має значний досвід роботи на керівних посадах в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади. До його функціональних обов’язків належатимуть соціально-економічні питання.Ольга Ващук привітала заступників з призначенням, побажала успіхів і натхнення у роботі. Вже сьогодні Юлія Подерня-Масюк та Василь Корець приступають до виконання передбачених повноважень.Згідно з розпорядженням голови РДА від 7 квітня 2021 року, продовжено термін повноваженьу статусі першого заступника голови райдержадміністрації.Ще одним таким документом, виданим очільницею виконавчої гілки влади в районі від 12 квітня 2021 року,призначено керівником апарату РДА.