Призначили заступників голови Камінь-Каширської РДА
Сьогодні, 14:35
Заступниками очільниці виконавчої гілки влади в районі стали Юлія Андріївна Подерня-Масюк та Василь Трохимович Корець.
Відповідні розпорядження голова райдержадміністрації Ольга Ващук підписала 15 квітня 2021 року, йдеться на сайті РДА.
Позаяк, обидва посадовці – із Любешівщини. Тож працюватимуть на віддалених робочих місцях, що забезпечить ефективну комунікацію з громадами новоутвореного Камінь-Каширського району.
Юлія Подерня-Масюк до цього очолювала колишню Любешівську РДА. Наразі новопризначена заступниця куруватиме гуманітарну сферу.
Василь Корець, своєю чергою, має значний досвід роботи на керівних посадах в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади. До його функціональних обов’язків належатимуть соціально-економічні питання.
Ольга Ващук привітала заступників з призначенням, побажала успіхів і натхнення у роботі. Вже сьогодні Юлія Подерня-Масюк та Василь Корець приступають до виконання передбачених повноважень.
Згідно з розпорядженням голови РДА від 7 квітня 2021 року, продовжено термін повноважень Олександра Михаліка у статусі першого заступника голови райдержадміністрації.
Ще одним таким документом, виданим очільницею виконавчої гілки влади в районі від 12 квітня 2021 року, Валентину Сорочук призначено керівником апарату РДА.
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Відповідні розпорядження голова райдержадміністрації Ольга Ващук підписала 15 квітня 2021 року, йдеться на сайті РДА.
Позаяк, обидва посадовці – із Любешівщини. Тож працюватимуть на віддалених робочих місцях, що забезпечить ефективну комунікацію з громадами новоутвореного Камінь-Каширського району.
Юлія Подерня-Масюк до цього очолювала колишню Любешівську РДА. Наразі новопризначена заступниця куруватиме гуманітарну сферу.
Василь Корець, своєю чергою, має значний досвід роботи на керівних посадах в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади. До його функціональних обов’язків належатимуть соціально-економічні питання.
Ольга Ващук привітала заступників з призначенням, побажала успіхів і натхнення у роботі. Вже сьогодні Юлія Подерня-Масюк та Василь Корець приступають до виконання передбачених повноважень.
Згідно з розпорядженням голови РДА від 7 квітня 2021 року, продовжено термін повноважень Олександра Михаліка у статусі першого заступника голови райдержадміністрації.
Ще одним таким документом, виданим очільницею виконавчої гілки влади в районі від 12 квітня 2021 року, Валентину Сорочук призначено керівником апарату РДА.
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