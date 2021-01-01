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Призначили заступників голови Камінь-Каширської РДА

Призначили заступників голови Камінь-Каширської РДА
Заступниками очільниці виконавчої гілки влади в районі стали Юлія Андріївна Подерня-Масюк та Василь Трохимович Корець.

Відповідні розпорядження голова райдержадміністрації Ольга Ващук підписала 15 квітня 2021 року, йдеться на сайті РДА.

Позаяк, обидва посадовці – із Любешівщини. Тож працюватимуть на віддалених робочих місцях, що забезпечить ефективну комунікацію з громадами новоутвореного Камінь-Каширського району.

Юлія Подерня-Масюк до цього очолювала колишню Любешівську РДА. Наразі новопризначена заступниця куруватиме гуманітарну сферу.

Василь Корець, своєю чергою, має значний досвід роботи на керівних посадах в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади. До його функціональних обов’язків належатимуть соціально-економічні питання.

Ольга Ващук привітала заступників з призначенням, побажала успіхів і натхнення у роботі. Вже сьогодні Юлія Подерня-Масюк та Василь Корець приступають до виконання передбачених повноважень.

Згідно з розпорядженням голови РДА від 7 квітня 2021 року, продовжено термін повноважень Олександра Михаліка у статусі першого заступника голови райдержадміністрації.

Ще одним таким документом, виданим очільницею виконавчої гілки влади в районі від 12 квітня 2021 року, Валентину Сорочук призначено керівником апарату РДА.


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Теги: Ольга Ващук, Василь Корець, Камінь-Каширська РДА, призначення
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