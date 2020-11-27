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У Луцьку помер власник «Майдану»

У Луцьку помер власник «Майдану»
У Луцьку помер Ігор Хелемендик – бізнесмен, директор Народного клубу «Майдан».

Про це пише ІА"Волинські новини" з посиланням на допис у Фейсбуці луцького музиканта Віталія Єганова.

«Сьогодні трагічна новина, помер хороший друг, Ігор Хелемендик. Вічна пам’ять, спочивай з миром друже», – йдеться у дописі.

Бізнесмену було 56 років. У 2020 році Ігор Хелемендик отримав відзнаку Ресторатор року. Він зумів створити у Луцьку культовий заклад, який полюбився людям та існує і досі.

«У закладі дотримуються правила «рок-н-рол – це стиль життя». Тут панує невимушена атмосфера свободи, вільних духом людей. «Майдан» складається з двох автономних частин – Перший Зал та Новий Зал.

Перший зал був створений та почав функціонувати 23 січня 1998 року, на місці, де на початку ХХ століття чех В. Земан тримав шинок.

Перший зал – це затишне місце відпочинку для любителів фольку. Тут можна спокійно передихнути під чарівні звуки скрипки, сопілки, акордеону та контрабасу.

Новий зал відкрив свої двері в грудні 2002 року. В Новому залі проходить безліч музичних та розважальних програм», – пишуть про заклад у мережі.

Волиньпост висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: помер Ігор Хелемендик, Майдан
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